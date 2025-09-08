Doppelter Stanic für Kammerberg – SpVgg trifft in der Schlussphase

Die SpVgg Kammerberg reiste am Sonntag zum Topspiel nach Lerchenau und bezwang die Münchner mit 2:1. Besonders Dario Stanic stach bei den Kammerbergern heraus.

Kammerberg – Der Jüngste hat es wieder gerichtet. Zum zweiten Mal in dieser Saison entschied Dario Stanic ein Spiel zugunsten der SpVgg Kammerberg . In der Auswärtspartie am Sonntagnachmittag beim SV Nord Lerchenau hat der 18 Jahre junge Offensivmann beide Tore geschossen und so seinem Team zu einem 2:1 (0:1)-Erfolg im Topduell verholfen.

Die Gäste springen damit auf Tabellenrang zwei – und überholten den Gegner, der in der Live-Tabelle zwischenzeitlich sogar die Führung in der Bezirksliga Nord übernommen hatte.

Die Kammerberger Fußballer starteten selbstbewusst in die Partie, hatten viel Ballbesitz und bestimmten das Tempo. Doch der SV Nord Lerchenau verfügt über enorme Offensivpower: Mit Dominik Besel, dem Toptorjäger der Liga, Martin Angermeir und dem erfahrenen Ex-Profi Karl-Heinz Lappe war die Heimelf im Angriff prominent besetzt. „Da haben sie natürlich richtig viel Qualität“, sagte SpVgg-Teammanager Klaus Kollmair.

Und genau diese Qualität zeigte sich in der 24. Minute: Ein geblockter Freistoß fiel Besel vor die Füße, der nicht lange zögerte und das 1:0 markierte. Kurz darauf hätte Lappe erhöhen können, doch Kammerbergs Torhüter Nicolas Eicher parierte stark. Bis zur Halbzeitpause blieb es beim knappen Rückstand der Gäste.

Stanic avanciert zum Matchwinner

Nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf zunächst wenig: Die Kammerberger Kicker suchten spielerische Lösungen, der SV Nord lauerte auf Konter. Doch die Gäste hielten geduldig dagegen, erspielten sich in der Schlussphase zwei Chancen – und nutzten beide.

Joker Lukas Fladung flankte in der 78. Minute flach nach innen, Dario Stanic stand goldrichtig und traf zum Ausgleich. Damit war die Partie wieder offen. Neun Minuten später setzte Mario Stanic seinen jüngeren Bruder in Szene, der gleich zwei Gegenspieler aussteigen ließ und eiskalt zum 2:1 vollendete (87.).

Die Gastgeber aus München warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch Kammerberg verteidigte den Vorsprung clever. Mit dem fünften Saisonsieg überholte die SpVgg ihren Gegner in der Tabelle. Und am kommenden Sonntag (13 Uhr) steigt nun das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer ASV Dachau.