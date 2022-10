Doppelter Spitzenreiter trotz 0:1-Rückstände

Der Dahenfelder Zug hat einfach keine Bremse! Am gestrigen Sonntag waren sowohl die Erste, als auch die Reserve in Heilbronn bzw. Biberach im Einsatz und konnten jeweils 3 Punkte mit nach Hause bringen. Die Reserve hatte es mit dem Tabellenführer aus Biberach zu tun und kam recht schläfrig ins Spiel. Nach 14 Minuten musste Tim „Katze“ Schiemer seine Klasse im Tor zeigen und parierte einen Elfmeter! Fünf Minuten später war er dann aber geschlagen. Nach einem eigenen Freistoß wurde der SCD ausgekontert und der Stürmer der Gastgeber schob eiskalt zum 1:0 ein. In der Folge wurde der SCD besser und erarbeitet sich gute Chancen, wobei die beste davon von Marlon Walk vergeben wurde. Kurz vor dem Pausenpfiff machte er es deutlich besser: Dennis Bartl Valterri Barthelmie packte einen Zuckerpass auf Marlon aus, der vor dem gegnerischen Keeper ruhig blieb und zum 1:1 Ausgleich einschob!

Nach dem Treffer zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt ging es die Kabinen. Von dort kamen die Dahenfelder mit Rückenwind und konnten in der 50. Minute durch Tobias Fischer in Führung gehen. Sein Schuss landete im Winkel des Biberacher Kastens. In der Folge kamen noch ein paar wenige Chancen der Gastgeber aus Biberach, die aber Mitte der zweiten Halbzeit nicht mehr konnte und der SCD nicht mehr wollte. So blieb es am Ende beim 1:2 für den SCD, der damit die Tabellenführung wieder eroberte.