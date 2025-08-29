Doppelter Schock für die Borussia

Am vergangenen Freitag war bei Borussia Neunkirchen die Freude über den 3:1 (2:0)- Auswärtssieg beim SV Bliesmengen-Bolchen riesengroß gewesen. Doch anschließend folgte der Riesenschock: Zwei Spieler, die an diesem Abend im Mandelbachtal eingewechselt worden waren, hatten sich jeweils schwere Verletzungen zugezogen. Muhittin Bastürk war nach einer Stunde für Nico Christmann eingewechselt worden und zog sich im Knie einen Innenbandanriss zu. Und noch schlimmer erwischte es den ebenfalls nach 60 Minuten für Nico Purket ins Spiel gekommenen Christoph Stemmler - die traurige Diagnose: Riss des vorderen Kreuzbandes. Für beide Spieler ist das Fußballjahr 2025 damit vorzeitig gelaufen.

"Das war natürlich für uns ein riesiger Schock. Wir versuchen momentan, noch Verstärkungen für den Angriff und die Defensive zu bekommen. Allerdings ist derzeit noch nichts spruchreif", meinte Neunkirchens Trainer Jan Berger auf Nachfrage von FuPa am frühen Freitagnachmittag. Dennoch müsse nun trotz dieser erneuten gravierenden Ausfälle die gesamte Konzentration dem Derby und Heimspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen die SV Elversberg II gelten. Die Elf von der Kaiserlinde hat bei 15:4 Treffern. und 16 Zählern noch keine einzige Saisonpartie verloren. Aktuell bedeutet dies hinter dem punktgleichen Spitzenreiter FC Palatia Limbach in der höchsten saarländischen Klasse Rang zwei. "Da kommt natürlich eine extrem schwere Aufgabe auf uns zu. Die Elversberger sind durchgängig gut besetzt. Gegen solch eine starke Mannschaft muss bei uns natürlich alles passen, um ein gutes Ergebnis herauszuholen. Allerdings spielen wir daheim und müssen uns auf keinen Fall vor diesem Gegner versteckten", betont Berger. Er rechnet damit, dass die Elversberger bis zum Saisonende ganz oben an der Tabellenspitze mitmischen werden. Aber gerade die Heimstärke mit bislang zwei Siegen in drei Partien wird den Borussen den Glauben verleihen, auch dem kleinen Bruder des großen Nachbarn ein Bein stellen zu können.