Doppelter Rohrer erlöst Bachern

Am zwölften Spieltag haben die SF Bachern in der Kreisliga Ost gegen den SV Echsheim-Reicherstein ihren ersten Kreisliga-Sieg eingefahren. Die DJK Gebenhofen-Anwalting bewies gegen SSV Alsmoos-Petersdorf Moral und holt nach einem 0:2-Rückstand noch einen Punkt. Tabellenführer Affing machte beim TSV Pöttmes bereits in der Anfangsphase alles klar. Der SC Griesbeckerzell kam gegen den FC Gerolsbach derweil nicht über ein 1:1 hinaus.

Der erste Kreisliga-Sieg des SF Bachern ist nach zwölf Spieltagen perfekt. „Ein geiles Gefühl“, sagte hernach ein hörbar gelöster Spielertrainer Oliver Mühlberger. Die Bedeutung war in der Schlussphase am ganzen Sportplatz greifbar: „In den letzten Minuten haben uns die Zuschauer die entscheidenden Prozente dazugegeben“, schilderte Mühlberger, der speziell vom Bacherner Auftritt in Durchgang eins angetan war. Eine Hauptrolle übernahm dabei sein Spielertrainer-Kompagnon Maximilian Leicht, der nach langer Verletzungspause sein Saison-Debüt in Gelb-Schwarz gab. Seinen langen Pass erlief Tobias Rohrer, köpfte den Ball über Echsheims Schlussmann Andreas Stegmair hinweg und schob zum 1:0 ins verwaiste Tor ein (35.). Einziges Ärgernis für Mühlberger: „Wir hätten mit einem 2:0 in die Pause gehen müssen.“ Denn danach waren es die Gäste, die aufdrehten. Und sogleich ausglichen: Ein gewonnen geglaubter Ball kam per weitem Zuspiel zurück in den Bacherner Strafraum, Co-Spielertrainer Florian Wenger entschied das Laufduell mit Mühlberger für sich und traf zum 1:1 (48.). „Dann haben wir einige Situationen mit Glück überstanden“, räumt der SFB-Übungsleiter ein, der froh war, „dass das Spiel dieses Mal in unsere Richtung gefallen ist“. Wieder schickte Leicht Rohrer in Richtung Gästetor. Der Ball sprang auf seinem Weg derart tückisch auf, dass er über den kirchturmhohen Echsheimer Abwehrchef Simon Landes hüpfte. Rohrer lief vorbei, wurde gefoult und verwandelte den Strafstoß selbst zum klubhistorischen Sieg (61.). (dali) Lokalsport FA

Fast mit dem letzten Aufgebot reisten die Sportfreunde Friedberg nach Klingsmoos und angesichts der Personalsituation war es ein schweres Unterfangen, dort zu punkten. Trotz allem kamen die Friedberger gut ins Spiel und waren ein ebenbürtiger Gegner bis zur 20. Minute, als fast aus dem Nichts das Führungstor der Hausherren fiel. Max Steierl flankte und Marius Brosi gelang per Kopf das 1:0. Danach hatten die Mösler ein Chancenplus zu verzeichnen, in dieser Phase wäre den Gästen fast der Ausgleich durch Matthias Schuster gelungen, als sein Kopfball nach einer Flanke von Lukas Bittner knapp am Tor vorbeistrich (40.). Durch ein unglückliches Handspiel von Serkan Demharter im Strafraum gab es kurz vor der Pause einen Elfmeter, den Ralf Rechenauer zum 2:0 verwandelte (41.). In Hälfte zwei war die Partie gerade fünf Minuten alt, da kam Max Steierl am Strafraum frei zum Schuss – und schlug zum 3:0 ein. In der Folge versuchten die Sportfreunde, das Spiel offen zu gestalten, doch nach vorne blieben sie zu harmlos. Besser machten es die Hausherren in der 67. Minute als Tobias Wäcker gegen nie aufgebende Gäste auf 4:0 erhöhte. (fse) Lokalsport FA

Mächtig strecken muss sich hier SSV-Torwart Markus Zimmermann, Gebenhofens Stefan Hartl verpasst den Ball nur knapp. – Foto: Josef Abt

Johannes Kremer brachte die Gäste bis zur 20. Minute mit zwei Treffern in Führung, nach der Pause schlug die DJK zurück, Niklas Settele mit einem Foulelfmeter und Tobias Hugl stellten den Ausgleich her. In der Schlussphase wurde Tobias Dempfle beim SSV, der am Mittwoch das Nachholspiel zuhause gegen Griesbeckerzell zu bestreiten hat, für zehn Minuten ausgeschlossen. Bei einem Zweikampf hatte er einen Fuß gefährlich hochgehoben. „Wir haben zwei Tore nach Standardsituationen bekommen, das ist natürlich ärgerlich“, erklärte Thomas Ross, der Abteilungsleiter bei den Gastgebern. „Mit dem 2:2 können wir sehr gut leben, spielerisch war uns Alsmoos in der ersten Halbzeit überlegen. Zweite Halbzeit war ausgeglichener. Alsmoos hätte auch noch das dritte Tor machen können, dann wäre es für uns wohl vorbei gewesen.“ (jeb) Lokalsport FA

Über seinen vierten Heimsieg durfte sich der BC Adelzhausen freuen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Lichtenstern gewann gegen den FC Rennertshofen 1:0. Das einzige Tor des Spiels fiel nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Ilkay Ayyildiz legte von der linken Seite in die Mitte, wo Marvin Gaag zur Führung traf (16.). Von den Gästen kam offensiv wenig, sodass der BCA nach einer Zehn-Minuten-Strafe für Stefan Asam auch eine Phase in Unterzahl gut überstand. Nach dem Seitenwechsel versäumte es Adelzhausen, einen weiteren Treffer nachzulegen. Die Gäste kamen nur vereinzelt gefährlich vors Tor, letztlich brachte der BCA die knappe Führung ins Ziel – allerdings in Unterzahl. Denn in der Nachspielzeit flog Asam mit Gelb-Rot vom Platz. (jly) Lokalsport FA

Die Inchenhofener Konstantin Miesl (links) und Florian Mayer nehmen Aichachs Marcus Wehren in die Zange. – Foto: Adrian Goldberg

Daniel Rampertshammer nutzte in der 20. Minute eine Vorlage von Marcus Wehren zum 1:0, Lukas Mühlpointner glückte der Ausgleich, wobei er von einer Vorarbeit von Marco Bergmair profitierte. In der 77. Minute verhängte der Schiedsrichter gegen Tobias Pachaly (TSV) einen Platzverweis. Für den BC Aichach war es der erste Punkteverlust zuhause und außerdem das erste Gegentor. Der Abstand zu Spitzenreiter Affing ist auf sechs Zähler angewachsen. „Es fühlt sich im Moment nicht gut an“, meinte BCA-Spielertrainer Markus Kurzhals ein wenig geknickt. Dass es nichts wurde mit dem erhofften Dreier, führte er in erster Linie darauf zurück, wie man in den ersten 25 Minuten vor dem Tor des Gegners agierte: „Das waren keine hundertprozentigen Chancen, das waren tausendprozentige.“ Und dann spielte Inchenhofen eine Qualität aus, die Kurzhals sehr wohl bekannt war: „Bei Standards sind die gut unterwegs.“ So kam auch das 1:1 zustande. (jeb) Lokalsport AN

Der Aufsteiger aus Berg im Gau bleibt in der Saison 2025/26 weiter ungeschlagen. In einem sehr guten Kreisliga-Match hatten die Einheimischen nach 15 Minuten die erste riesige Chance durch einen Schuss von Samuel Tkac an den Pfosten. Danach hatten beide Mannschaften weitere Möglichkeiten auf den Führungstreffer. Nachdem beide Schlussmänner allerdings auf dem Posten waren, ging es mit einem torlosen Unentschieden in die Pause. Nach dem Wiederbeginn drückte Berg im Gau auf das 1:0. Doch Spielertrainer Martin Froncek und Fabian Busch konnten ihre Gelegenheiten nicht nutzen. Ebenso der TSV Rain, der kurz vor Schluss knapp am Kasten des BSV vorbeischoss. Mit der letzten Aktion in dieser Partie vergab Froncek noch einen Foulelfmeter für die Heimelf, ehe der Referee das Match beendete. (bsv) Lokalsport NR

Der SC Griesbeckerzell kam gegen den FC Gerolsbach nicht über ein 1:1 hinaus – und wartet nun seit bereits neun Spielen (vier Remis, fünf Niederlagen) auf einen Sieg. Der Absteiger erwischte den besseren Start und hatte bereits nach wenigen Minuten die große Chance zur Führung, Nicolas Koch traf kurz vor dem Tor allerdings nicht Ball nicht richtig. Die Hausherren waren in der ersten Hälfte die aktivere Mannschaft Nach etwas mehr als einer halben Stunde hatte Justin Tanguc die nächste gute Gelegenheit, scheiterte aber an Gäste-Torwart Christian Sturm. Nach dem Seitenwechsel ging Gerolsbach mit der ersten zwingenden Chance direkt in Führung. Daniel Fischer zog nach innen und traf ins Kreuzeck (61.). Die Antwort der Zeller ließ allerdings nicht lange auf sich warten. Der eingewechselte Luka Poljak bediente den ebenfalls eingewechselten Berkay Öztürk, der mit Hilfe des Innenpfostens ausglich (65.). In einer hitzigen Schlussphase, in der SCG-Spieler Fabio Delgado eine Zehn-Minuten-Strafe bekam, hatte erneut Tanguc die Chance auf den Siegtreffer, er zielte aber etwas zu hoch. (jly) Lokalsport AN

