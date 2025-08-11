Doppelter Reimann zum Roxheim-Dreier, SGH siegt bei Achterbahnfahrt

Bad Kreuznach. Schon am Samstag bestritten die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II und der SV Oberhausen II das erste Spiel des 2. Spieltags und trennten sich 2:2.

Tags darauf konnte sich in einem torreichen Schlagabtausch die SG Hochstetten/Nußbaum knapp mit 4:3 bei der SG Weinsheim II durchsetzen und damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel erringen. Selbiges gelang auch der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, die mit einem 5:1-Auswärtssieg beim VfL Simmertal II überzeugte. Ähnlich klar fuhr der SV Winterbach II seinen ersten Saisondreier ein, er ließ der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II beim 5:0-Auswärtserfolg keine Chance.

Es gab aber auch drei überzeugende Heimerolge: Aufsteiger SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld setzte sich deutlich mit 4:0 gegen die SG Guldenbachtal II durch. Der TuS Waldböckelheim II kam zu einem 3:1 zu Hause gegen die TSG 1862 Planig II und der TuS Roxheim 1906 gewann souverän mit 3:0 gegen den TSV Bockenau II.