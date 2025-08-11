Doppelter Reimann zum Roxheim-Dreier, SGH siegt bei Achterbahnfahrt

Bad Kreuznach. Schon am Samstag bestritten die SG VfR 07 Kirn/Kirn-Sulzbach II und der SV Oberhausen II das erste Spiel des 2. Spieltags und trennten sich 2:2.
Tags darauf konnte sich in einem torreichen Schlagabtausch die SG Hochstetten/Nußbaum knapp mit 4:3 bei der SG Weinsheim II durchsetzen und damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel erringen. Selbiges gelang auch der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, die mit einem 5:1-Auswärtssieg beim VfL Simmertal II überzeugte. Ähnlich klar fuhr der SV Winterbach II seinen ersten Saisondreier ein, er ließ der SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein II beim 5:0-Auswärtserfolg keine Chance.
Es gab aber auch drei überzeugende Heimerolge: Aufsteiger SG Spabrücken/Schöneberg/Hergenfeld setzte sich deutlich mit 4:0 gegen die SG Guldenbachtal II durch. Der TuS Waldböckelheim II kam zu einem 3:1 zu Hause gegen die TSG 1862 Planig II und der TuS Roxheim 1906 gewann souverän mit 3:0 gegen den TSV Bockenau II.
Spielertrainer Julian Reimann zeigte sich nach der Partie zufrieden: „Der Sieg geht maximal in Ordnung. Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert.“ Von Beginn an übernahmen die Hausherren das Kommando, ließen Ball und Gegner laufen und erspielten sich zahlreiche Chancen.
Lediglich im letzten Drittel fehlte es den Roxheimern oft an der letzten Konsequenz. „Wir waren um den Strafraum teilweise zu schlampig und haben einige klare Möglichkeiten liegen lassen“, resümierte Reimann. Die Gäste aus Bockenau kamen kaum zu Entlastungsangriffen, hatten erst in der Mitte der zweiten Halbzeit ihren ersten Abschluss.
Der Bann brach schließlich in der 66. Minute, ein eindeutiger Handelfmeter war der Ursprung. Niclas Reimann übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:0. Und nur neun Minuten später legte er nach: Eine präzise Flanke von der rechten Seite fand den Kopf des Kapitäns, der zum 2:0 einschädelte (75.).
Für den Schlusspunkt sorgte Tim Baumgärtner in der 80. Minute: Ausgang war eine starke Einzelaktion über die rechte Seite. Nach einem energischen Dribbling legte Eric Sommer den Ball in den Rückraum, wo Baumgärtner das Leder zum 3:0-Endstand einschob. „Wo wir wirklich stehen, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Aber für den Auftakt war das eine ordentliche Leistung“, bilanzierte Reimann.
Der Spielfilm: 1:0 Reimann (66. Handelfmeter), 2:0 Reimann (75.), 3:0 Baumgärtner (80.)
Die weiteren Spiele im Steno:
Tore: 1:0 Bajjou (8.), 1:1 Schwarz (21.), 1:2 Al Akrad (41.), 2:2 Shahabi (82.)
Tore: 0:1 Dahdouh (27.), 0:2 Grießhaber (36.), 1:2 Schmitt (58.), 2:2 Klöckner (67.), 2:3 Özdemir (83. Foulelfmeter), 2:4 Dahdouh (90.+1), 3:4 Thiel (90.+4)