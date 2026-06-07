Doppelter Raschke-Abschied

Großenwördens Trainer Stephan Raschke hört auf, Philipp Raschke wechselt zum FC Este 2012. – Foto: Privat/N. Meier

"Für den TSV Großenwörden war die Saison bereits entschieden. Weder nach oben noch nach unten konnte man sich noch verbessern. Für die Zweitvertretung der Eintracht sah die Ausgangslage hingegen ganz anders aus. Am Super Heimspieltag wollte man den Klassenerhalt aus eigener Kraft perfekt machen.

Die Anspannung war den Gastgebern von Beginn an anzumerken. Konzentriert und diszipliniert wollte Immenbeck die langen Bälle der Gäste unterbinden und selbst über Nadelstiche sowie Standardsituationen zum Erfolg kommen. Dieser Plan ging zunächst auf. In der 23. Minute war es Matti Wurzel, der den Ball zum umjubelten 1:0 über die Linie drückte.

Die Freude währte allerdings nicht lange. Bereits drei Minuten später nutzte Großenwörden einen zu passiv verteidigten Angriff zum 1:1-Ausgleich durch L. Wassermann (26.).

Spielerisch war die Partie über weite Strecken sicherlich keine Augenweide, doch die Eintracht legte die anfängliche Nervosität zunehmend ab. Nach einer Standardsituation brachte Fiete Raschke seine Farben in der 32. Minute mit einem sehenswerten Treffer erneut in Führung. Mit dem 2:1 ging es schließlich auch in die Halbzeitpause.

Großenwörden kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel erwischte Immenbeck einen Traumstart. Bereits in der 48. Minute erhöhte die Eintracht auf 3:1 und schien die Partie in die gewünschte Richtung zu lenken.

Doch Großenwörden zeigte Moral und machte deutlich, dass man dem Gastgeber im Abstiegskampf nichts schenken würde. Nur vier Minuten später verkürzten die Gäste auf 3:2 (52.). Die Begegnung wurde nun zunehmend hektischer. Während Immenbeck mehrere gute Möglichkeiten liegen ließ, den entscheidenden Treffer nachzulegen, schlug Großenwörden erneut zu. H. Wassermann erzielte in der 59. Minute den 3:3-Ausgleich.

In der Schlussphase versuchte die Eintracht noch einmal alles. Ab der 80. Minute erhöhten die Hausherren den Druck, da man sich nicht ausschließlich auf Schützenhilfe verlassen wollte. Trotz aller Bemühungen blieb ein weiterer Treffer jedoch aus.

So endete die Partie mit einem insgesamt leistungsgerechten 3:3-Unentschieden.

Stimmen zum Spiel:

„Zunächst einmal möchte ich Großenwörden ein großes Kompliment machen. Sie haben uns nichts geschenkt und die Partie absolut sportlich und fair angenommen. Genau so sollte es in dieser Liga sein. Wir haben die gesamte Woche mit über 20 Spielern im Training Vollgas gegeben. Der gesamte Verein hat uns getragen und unterstützt, um heute das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Großenwörden ist keine Laufkundschaft, deshalb ist das 3:3 ein gutes Ergebnis für uns.

Durch den Sieg heute von Burweg gegen A/O steht heute fest, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Darauf sind wir unglaublich stolz. Was Mannschaft und Verein in dieser Saison aushalten und wegstecken mussten, war kräftezehrend.

Im Namen des Vereins und der Mannschaft möchte ich mich bei allen Helfern, Unterstützern und Zuschauern bedanken. Ein besonderer Dank gilt unseren U19 Boys, die uns in der Rückrunde gepusht und sportlich besser gemacht haben.“

Mit dem gesicherten Klassenerhalt können wir nun aufatmen und eine intensive Saison mit einem verdienten Erfolgserlebnis abschließen", sagt Marvin König.

Schiedsrichter: Philipp Streich - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Matti Wurzel (23.), 1:1 Lasse Wassermann (26.), 2:1 Philipp Raschke (32.), 3:1 Philipp Raschke (48.), 3:2 Lasse Wassermann (52.), 3:3 Henrik Wassermann (59.).