Doppelter Pokaltriumpf für A & B-Jugend

Strahlende Gesichter beim FC Marxheim der am Ende eines Historischen Tages stand. Zuerst untermauert die B-Jugend mit einem klaren 5:0 über die JSG Zeilsheim/Hoechst, die Dominanz im Kreispokal. Unter der Regie der Trainer Makus Miche, Patrick Köllner, Florian Reich und Kevin Borkowski sicherte die Truppe den Sieg. Henri Eifert eröffnet mit einem Schuss aus 16 Metern in den Winkel das Tore schießen. Emil Schroth konnte nur durch ein Foul im 16er gebremst werden und Levin Borkowski verwandelte Eis kalt. Wieder Eifert und L.Borkowski stellten auf 4:0. In der Nachspielzeit scheiterte erst Milad Amiri mit einem Foulelfmeter am Pfosten, doch im Nachsetzen war dann Julian Pompe erfolgreich.

Der Siegreiche Kader: Nelio Borkowski, Aaron Rehse, Henri Brunzendorf, Nick Kowala, Moritz Walter, Elias Freund, Rebuwar Yener, Aaron Winter, Leonard Schur, Tobias Krull, Tim Kindervater, Jakob Dickhaus, Thiago Do Carmo Orifici, Emil Schroth, Alex Blokland, Felix Ae, Milad Amiri, Levin Borkowski, Florian Donges & Paul Miche. An Spannung kaum zu überbieten war dann die A-Jugend Partie zwischen dem FC Marxheim und Germania Weilbach zwei Gegner auf Augenhöhe in der 1.Hälte gingen die German durch Memelli in Führung. Weilbach geriet dann in Unterzahl, durch einen noch nicht freigegeben Freistoß. Der FC Marxheim drückte nun auf den Ausgleich, doch auch Weilbach hatte weiterhin gute Chancen. Der Kapitän Julius Enderle war es dann der 5 Minuten vor Schluss, der nach starker Vorarbeit von Lukas Heister zum Ausgleich traff.