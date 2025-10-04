Doppelter Pokaltriumpf für A & B-Jugend

Strahlende Gesichter beim FC Marxheim der am Ende eines Historischen Tages stand.
Zuerst untermauert die B-Jugend mit einem klaren 5:0 über die JSG Zeilsheim/Hoechst, die Dominanz im Kreispokal. Unter der Regie der Trainer Makus Miche, Patrick Köllner, Florian Reich und Kevin Borkowski sicherte die Truppe den Sieg. Henri Eifert eröffnet mit einem Schuss aus 16 Metern in den Winkel das Tore schießen. Emil Schroth konnte nur durch ein Foul im 16er gebremst werden und Levin Borkowski verwandelte Eis kalt. Wieder Eifert und L.Borkowski stellten auf 4:0. In der Nachspielzeit scheiterte erst Milad Amiri mit einem Foulelfmeter am Pfosten, doch im Nachsetzen war dann Julian Pompe erfolgreich.
Der Siegreiche Kader: Nelio Borkowski, Aaron Rehse, Henri Brunzendorf, Nick Kowala, Moritz Walter, Elias Freund, Rebuwar Yener, Aaron Winter, Leonard Schur, Tobias Krull, Tim Kindervater, Jakob Dickhaus, Thiago Do Carmo Orifici, Emil Schroth, Alex Blokland, Felix Ae, Milad Amiri, Levin Borkowski, Florian Donges & Paul Miche.
An Spannung kaum zu überbieten war dann die A-Jugend Partie zwischen dem FC Marxheim und Germania Weilbach zwei Gegner auf Augenhöhe in der 1.Hälte gingen die German durch Memelli in Führung. Weilbach geriet dann in Unterzahl, durch einen noch nicht freigegeben Freistoß. Der FC Marxheim drückte nun auf den Ausgleich, doch auch Weilbach hatte weiterhin gute Chancen. Der Kapitän Julius Enderle war es dann der 5 Minuten vor Schluss, der nach starker Vorarbeit von Lukas Heister zum Ausgleich traff.
Mit einem offenen Schlagabtausch ging es in der Verlängerung weiter. Erneut war es Enderle der nur durch ein Foul zu stoppen war, vom Punkt sicher verwandelte er zur Führung. Dann war es Luke Lohmann der mit einem sehenswerten Tor auf 3:1 stelle. Doch Weilbach blieb dran und verkürzte durch einen starken Knezevic Freistoß nochmal. Mit dem Schlusspfiff setzte aber Julius Sprenger den 4:2 Sieg zum viel umjubelten Pokalsieg.
🏆: Bendix Hoitz, Noel Grefe, Noah Grefe, Linus Wondra, Moritz Walter, Julian Pompe, Max Pompe, Meksud Bakay, Luis Steutzinger, Joshua Straube, Nils Mohr, Jeremia Lueders, Joel Klein, Luis Hernandez Enrique, Lukas Heister, Julian Sprenger, Julius Enderle, Marc Ringelbeck, Ahmad Al Zoubi, Levin Borkowski, Gautam Chander. Erfolgreich Trainer Gib Gutzeit, Frank Eizeroth und Benny Müller