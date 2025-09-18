Doppelter Pokaleinsatz für Lübecks Hansekicker

Innerhalb von 24 Stunden stehen gleich zwei Nachwuchsteams der Grün-Weißen vor wichtigen Aufgaben: Die U19 empfängt die SG Mölln/Breitenfelde, die U15 reist zum SC Rapid Lübeck.

Für die Nachwuchsmannschaften des VfB Lübeck steht eine englische Woche im Pokal an. Gleich zweimal wird es für die Hansekicker ernst: Am Mittwochabend (18.00 Uhr) empfängt die U19 auf der Lohmühle die SG Mölln/Breitenfelde im Achtelfinale des SHFV-Pokals. Nur wenige Tage nach dem 0:1 in der Oberliga Schleswig-Holstein treffen beide Teams damit erneut aufeinander. Trainer Lukas Dresbachs Mannschaft will die knappe Liga-Niederlage wettmachen und den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen.

Am Donnerstag (18.00 Uhr) folgt die U15 mit ihrem Achtelfinal-Duell beim SC Rapid Lübeck. Für Rapid ist es das erste Pflichtspiel der Saison, während die Lübecker bereits fünf Partien in der Regionalliga Nord absolviert haben und mit sieben Punkten derzeit Rang neun belegen. Nach dem Erreichen des Endspiels im vergangenen Jahr, das deutlich gegen Holstein Kiel verloren ging, wollen die C-Junioren in diesem Jahr erneut ein starkes Pokalzeichen setzen.