Doppelter Personalzuwachs: Rehden verstärkt Profikader Mit Salif Kujabi und Robin Sarstedt präsentiert der BSV Rehden zwei weitere Neuzugänge von red · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Der BSV Rehden treibt seine Kaderplanung für die kommende Oberliga-Saison konsequent voran und hat mit Salif Kujabi und Robin Sarstedt zwei weitere Neuzugänge verpflichtet. Beide bringen Erfahrung aus dem niedersächsischen Fußball mit – und stehen zugleich für den eingeschlagenen Weg des Vereins, junge, entwicklungsfähige Spieler an die Waldsportstätten zu holen.

Mit Salif Kujabi wechselt ein 22-jähriger Rechtsverteidiger vom Bremenligisten FC Oberneuland nach Rehden. Der aus Gambia stammende Defensivspieler absolvierte bereits 101 Partien in der Bremen-Liga für den FC Oberneuland und den SV Hemelingen. Dabei überzeugte er nicht nur durch seine Defensivarbeit, sondern auch mit Offensivqualitäten: Zehn Tore und fünf Vorlagen stehen in seiner bisherigen Bilanz. Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein sieht auf der Homepage des Vereins in Kujabi eine wertvolle Verstärkung: „Salif hat in den Trainingseinheiten bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen und gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits die Erfahrung aus über 100 Bremen-Liga-Spielen mit. Mit seiner Dynamik, seiner Mentalität und seinen offensiven Qualitäten wird er unser Spiel bereichern. Durch seine Verpflichtung sind wir auf den Außenverteidigerpositionen nun hervorragend aufgestellt.“

Auch Kujabi blickt optimistisch auf seine neue Aufgabe: „Ich bin sehr dankbar für diese neue Chance und freue mich darauf, dieses neue Kapitel zu beginnen. Vielen Dank an alle, die an mich geglaubt haben und diesen Schritt möglich gemacht haben. Ich bin bereit, alles für diesen Verein und unsere Fans zu geben – mit harter Arbeit, Einsatz und Leidenschaft, jeden einzelnen Tag.“ Sarstedt verstärkt Offensive – und den Nachwuchs Mit Robin Sarstedt verpflichtet der BSV zudem einen 23-jährigen Flügelspieler vom Oberliga-Absteiger Lupo Martini Wolfsburg. Der Rechtsaußen wurde unter anderem beim JFV Calenberger Land und VfL Westercelle ausgebildet und sammelte anschließend Erfahrungen beim TSV Stelingen, OSV Hannover, SC Hemmingen-Westerfeld sowie zuletzt in Wolfsburg.