– Foto: Hansjürgen Jablonski
Doppelter Nackenschlag nach 20 Minuten läutet Auswärtsniederlage ein
Ersatzgeschwächt traten die Sportfreunde ihre Partie im Aalener Westen an. Patrick Stähle fehlte urlaubsbedingt, Kapitän Manuel Nusser fiel kurzfristig verletzt aus und übernahm die Rolle des Schiedsrichterassistenten. Dennoch begann die Goldwasenelf mutig, versuchte auf dem schwierigen Kunstrasen ein schnelles Offensivspiel aufzuziehen. Nach kurzem Abtasten prüfte Stefan Weida bereits in der 7. Minute den Heimkeeper auf dessen Fähigkeiten.
In der 11. Minute erhielt Hofherrnweiler die große Chance zur Führung: Nach einem fragwürdigen Foulelfmeter setzte der Schütze den Ball allerdings an die Latte – Glück für die Gäste. Dieses währte jedoch nicht lange, denn zwei Nackenschläge binnen zwei Minuten brachten Lorch ins Hintertreffen. Beim 1:0 (19.) nutzte Timo Frank die Unaufmerksamkeit von Daniel Baumann, stibitzte dem Keeper den Ball vom Fuß und legte für Kevin Scherer auf. Nur zwei Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0 – die Lorcher Defensive war zwar am Ort des Geschehens, wirkte aber geistig abwesend.
Der Doppelschlag lähmte das bis dahin flüssige Spiel der Sportfreunde Allein Stefan Weida setzte vor der Pause noch Akzente. Aber entweder wurde er wegen vermeintlichem Abseits zurückgepfiffen, oder aber der Torhüter erwies sich als Endstation.
Nach Seitenwechsel erhöhte Hofherrnweiler den Druck auf die angeschlagenen Gäste, doch dauerte es noch 10 Minuten, bis sich die Verbandsligareserve für ihr offensives Spiel belohnte. Baumann parierte zunächst stark gegen Frank, war aber gegen den Abstauber von Tim Krohner chancenlos. Als Ben Mahlau sechs Minuten später das 4:0 erzielte, war die Partie endgültig entschieden.
Die Gastgeber blieben auch in der Folge spielbestimmend und berannten das Lorcher Tor. Entlastungsangriffe der Gäste blieben selten; Tom Heinrich und Weida kamen zwar nach Flanken von Marius Schwarz zu Gelegenheiten, die stabile Defensive der TSG ließ jedoch nichts mehr zu. Trainer Kevin Daboci versuchte mit einem Dreifachwechsel in der 66. Minute neue Impulse zu setzen, doch die Hausherren behielten die Kontrolle.
Kurz vor Schluss gelang den Sportfreunden zumindest noch ein Achtungserfolg: Jonas Nietzer fasste sich in der 88. Minute aus 20 Metern ein Herz und traf mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel zum 4:1-Endstand. Ergebniskosmetik, aber immerhin das schönste Tor des Tages.