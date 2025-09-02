Doppelter Nackenschlag nach 20 Minuten läutet Auswärtsniederlage ein

Ersatzgeschwächt traten die Sportfreunde ihre Partie im Aalener Westen an. Patrick Stähle fehlte urlaubsbedingt, Kapitän Manuel Nusser fiel kurzfristig verletzt aus und übernahm die Rolle des Schiedsrichterassistenten. Dennoch begann die Goldwasenelf mutig, versuchte auf dem schwierigen Kunstrasen ein schnelles Offensivspiel aufzuziehen. Nach kurzem Abtasten prüfte Stefan Weida bereits in der 7. Minute den Heimkeeper auf dessen Fähigkeiten.

In der 11. Minute erhielt Hofherrnweiler die große Chance zur Führung: Nach einem fragwürdigen Foulelfmeter setzte der Schütze den Ball allerdings an die Latte – Glück für die Gäste. Dieses währte jedoch nicht lange, denn zwei Nackenschläge binnen zwei Minuten brachten Lorch ins Hintertreffen. Beim 1:0 (19.) nutzte Timo Frank die Unaufmerksamkeit von Daniel Baumann, stibitzte dem Keeper den Ball vom Fuß und legte für Kevin Scherer auf. Nur zwei Minuten später erhöhte derselbe Spieler auf 2:0 – die Lorcher Defensive war zwar am Ort des Geschehens, wirkte aber geistig abwesend.