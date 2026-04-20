Doppelter Knockout: Erlau verliert, Lipsius geht

Florian Hellmich, Sportlicher Leiter des Erlauer SV Grün-Weiß, ordnete die Trainerentscheidung nach dem Spiel ein und machte deutlich, dass der Wechsel nicht ursprünglich geplant war: „Einen Nachfolger gibt es noch nicht, Stephan Beyhl übernimmt zunächst interimsweise. Ob noch jemand dazukommt, ist offen. Von unserer Seite war das so nicht ins Auge gefasst. Erst durch Maiks Aussage sind wir ins Grübeln gekommen und haben einige Gespräche geführt. Das war eigentlich nicht unser Plan. Letztlich haben wir aber gesehen, dass ein Impuls in der aktuellen sportlichen Phase sinnvoll sein kann – weil es sportlich leider nicht ganz so läuft. Fachlich und menschlich kann man Maik gegenüber absolut nichts sagen. Offensichtlich hat es auf Dauer mit der Mannschaft nicht so gepasst, wie wir es uns alle erhofft hatten. Das ist natürlich unglücklich und schade.“

„Wir haben im Vorfeld mit dem Vorstand offen über meine Position kommuniziert. Ich bin auf dem Stuhl nicht festgewachsen. Um den Schein zu wahren, muss man es nicht bis zum Saisonende machen. Wenn der Verein zu dem Entschluss kommt und einen Impuls braucht, dann ist das so. Mir wurde am Samstag mitgeteilt, dass ein neuer Impuls gesetzt wird. Vor dem Spiel gegen Ohratal wurde der Mannschaft die Entscheidung bekannt gegeben. Es gab kein böses Blut. Wir haben offen miteinander kommuniziert. Es geht ja nicht um mich. Keiner ist größer als der Verein selbst. Jeder muss jetzt hinterfragen, seiner Verantwortung nachgehen und dieser gerecht werden", so Maik Lipsius.

Mit dieser Personalentscheidung ging Erlau in einen Nachmittag, der sportlich schnell wieder an einen Boxkampf erinnerte: ein angeschlagener Boxer gegen den Tabellenführer und 2026 ungeschlagenes Schwergewicht vom FSV 06 Ohratal. Am Ende stand hier ein später Knockout und eine 0:2-Heimniederlage...

Abtasten in der ersten Runde

Die erste Halbzeit erinnerte dabei eher an ein vorsichtiges Abtasten zweier Kontrahenten als an einen offenen Schlagabtausch. Zwischen den Strafräumen neutralisierten sich beide Teams weitgehend. Erlau stand defensiv kompakt, warf sich in jeden Zweikampf und hielt die Deckung eng – ließ aber im letzten Drittel die entscheidende Schlagkraft vermissen. Die wenigen Nadelstiche auf Heimseite waren Schüsse aus der zweiten Reihe: Hellmuthhäuser zog aus 18 Metern über den Kasten (29.), Strauch brachte kurz vor der Pause aus ähnlicher Distanz zu wenig Druck hinter den Ball (44.). Ohratal hatte zwar mehr Ballbesitz und wirkte spielerisch reifer, doch Erlau hielt dagegen, blockte viel weg und ließ kaum klare Kombinationen zu. „Es war schon Wahnsinn, wie sich Erlau in alles reingeworfen hat“, beschrieb Gästetrainer Philipp Kiebert den Kampfgeist der Hausherren nach der Partie.

Runde zwei – mehr Druck, mehr Brüche

Nach dem Seitenwechsel erhöhte der Favorit das Tempo. FSV 06 Ohratal kam nun mit mehr Wucht aus der Kabine, auch begünstigt durch die Einwechslung von Quentin Böttner kurz vor der Pause, der über die rechte Seite für frischen Schwung sorgte. Erlau blieb kämpferisch im Spiel, musste aber zunehmend tiefer verteidigen. Trotzdem: Die grün-weiße Deckung hielt stand. Und fast wäre ein Lucky-Punch geglückt: Ein Freistoß von Exner aus dem Mittelfeld leitete noch einmal Gefahr ein, Luckau lief ein – der Kopfball mit dem Hinterkopf ging zwei Meter am Tor vorbei (61.). Zuvor hatten die Gäste auch gute Abschlüsse durch Hausdörfer, Böttner und Wildies. Es war eine Partie, in dem die Hausherren zwar viel investierten, aber kaum zu klaren Abschlüssen kamen. Ein bitterer Moment folgte in einer Phase, in der Erlau selbst besser ins Spiel fand: Erst Weißbrodt, dann Exner, der zunehmend Struktur ins Spiel brachte, mussten verletzt runter. Dazu fehlte mit Jonas Vogt ein wichtiger Taktgeber gelbgesperrt (siehe Vorschau am Samstag) – keine Ausreden, aber spürbare Rückschläge in der eigenen spielerischen Linie.

Der späte Wirkungstreffer

Bis in die Schlussviertelstunde hielt der Underdog den Favoriten erstaunlich gut in Schach. Dann kam der entscheidende Schlag – ein klassischer Wirkungstreffer: Ein Freistoß von halbrechts von Niklas Beese mit Links geschlagen, segelte an den langen Pfosten, wo Wildies sträflich allein gelassen wurde. Mit der Innenseite schob der Ohrataler Kapitän zur Führung ein (78.). Vielleicht ein Moment der Müdigkeit, vielleicht ein kurzer Konzentrationsverlust nach hohem Aufwand – jedenfalls genau der Treffer, der in solchen Kämpfen den Unterschied macht. Erlau versuchte anschließend noch einmal alles, stellte offensiver um, brachte mit Abwehrrecke Samuel Luckau Präsenz ins Zentrum – doch die Deckung des Tabellenführers blieb stabil. Stattdessen setzte Ohratal den finalen Konter: Schuchardt vollendete zum 2:0, nachdem zunächst Gebel auf der Linie geklärt hatte, doch der zurückprallende Ball per Kopf versenkt wurde (90.). Kurz darauf verhinderte Leicht im Erlauer Tor sogar noch das dritte Gegentor (90.+2).

Fazit: Viel Herz, kein Punkt – und ein Abschied

Am Ende stand ein Ergebnis, das die individuelle Klasse und Abgeklärtheit des Tabellenführers widerspiegelt, aber den Spielverlauf nur teilweise abbildet. Erlau hielt lange dagegen, verteidigte diszipliniert und brachte den Favoriten phasenweise ins Grübeln. Co-Trainer Stephan Beyhl fasste es so zusammen: „Wir haben die Räume gut eng gemacht, Ohratal ist phasenweise verzweifelt. Am Ende hat es nicht gereicht, aber wir haben viel investiert und hätten uns einen Punkt verdient.“ Auch der neue – und gleichzeitig letzte – Eindruck von Maik Lipsius fiel kämpferisch aus: „Die Mannschaft hat heute eine große Leidenschaft gezeigt. Ohratal musste schon einiges investieren, um die Punkte mitzunehmen. Wir haben nach Barchfeld eine Reaktion gezeigt.“ Auch Gästecoach Philipp Kiebert lobte den Gegner: „Erlau hat nie aufgesteckt. Unterm Strich ein verdienter Sieg, aber wir mussten uns das auf schwierigem Platz hart erarbeiten.“

Für den Erlauer SV Grün-Weiß bleibt damit ein Nachmittag mit zwei Geschichten: sportlich ein später Knockout im Ring gegen den Spitzenreiter – und emotional der letzte Gong für Maik Lipsius auf der Trainerbank.