Doppelter Heimspiel-Samstag für Düsseldorfs U19-Teams

So etwas wie einen „Bruder im Geiste“ empfängt die SG Unterrath am Samstag am Franz-Rennefeld-Weg. Der Hombrucher SV ist sozusagen das westfälische Pendant zur SGU im A-Juniorenbereich. Beide Amateurklubs schnupperten schon in der vergangenen Saison am Aufstieg in die Nachwuchsliga. Beide machten nun den Klassensprung am letzten Spieltag gegen den direkten Verfolger perfekt. Während Unterrath beim 5:0 über Schwarz-Weiss Essen nichts anbrennen ließ, machte es Hombruch im Dezember spannend. Gegen den SV Rödinghausen lag der HSV in der entscheidenden Partie lange mit 1:2 zurück, verschoss eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einen Strafstoß, um dann in der Nachspielzeit doch noch den 2:2-Ausgleich zu erzielen. Das Remis reichte für den Aufstieg.