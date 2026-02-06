Doppelter Heimspiel-Samstag für Düsseldorfs U19-Teams

Die Anhänger des höherklassigen A-Juniorenfußballs müssen sich am Samstag entscheiden. Mit der U19 der Fortuna und der U19 der SG Unterrath sind ab jeweils 13 Uhr zwei Teams in der DFB-Nachwuchsliga parallel auf eigener Anlage in Düsseldorf im Einsatz.
Die Fortuna bekommt es zum Auftakt in Liga B am Flinger Broich mit dem SV Werder Bremen zu tun. Ein Gegner, den man vor dieser Saison etwas höher eingestuft hatte. Schließlich holte Werder in der vergangenen Saison mit einer sehr jungen Mannschaft den DFB-Pokal in dieser Altersklasse und stand zudem im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft.
Mit Abdoul Coulibaly hat ein Toptalent aus der letztjährigen U19 schon den Sprung zur Bundesliga-Stammkraft geschafft. Auch Patrice Covic kommt regelmäßig bei den Profis zum Einsatz, bei Mick Schmetgens und Wesley Adeh ist dies in der U23 der Fall. Das Quartett könnte theoretisch noch für die U19 auflaufen. So lässt sich auch erklären, warum die Hanseaten nicht an die Ergebnisse der letzten Saison anknüpfen können.
Die Fortuna sollte Werder dennoch nicht unterschätzen, zumal auch die Flingeraner mit den Folgen der Durchlässigkeit umzugehen haben. „Wir werden die zweite Saisonhälfte mit einer verjüngten Mannschaft bestreiten und versuchen, auch den einen oder anderen U17-Spieler frühzeitig heranzuführen“, sagt Engin Vural.
Bei der mit 3:0 gewonnene Generalprobe gegen Rot-Weiss Oberhausen kamen am vergangenen Wochenende mit Leoidas Vassiliadis und Yalcin Demirel zwei U17-Kicker von Beginn an zum Einsatz, Ahmad Hassan wurde eingewechselt.
So etwas wie einen „Bruder im Geiste“ empfängt die SG Unterrath am Samstag am Franz-Rennefeld-Weg. Der Hombrucher SV ist sozusagen das westfälische Pendant zur SGU im A-Juniorenbereich. Beide Amateurklubs schnupperten schon in der vergangenen Saison am Aufstieg in die Nachwuchsliga. Beide machten nun den Klassensprung am letzten Spieltag gegen den direkten Verfolger perfekt. Während Unterrath beim 5:0 über Schwarz-Weiss Essen nichts anbrennen ließ, machte es Hombruch im Dezember spannend. Gegen den SV Rödinghausen lag der HSV in der entscheidenden Partie lange mit 1:2 zurück, verschoss eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit noch einen Strafstoß, um dann in der Nachspielzeit doch noch den 2:2-Ausgleich zu erzielen. Das Remis reichte für den Aufstieg.
Die SGU sollte vor dem Gegner gewarnt sein. Hombruch warf in der ersten Runde des DFB-Pokals die Fortuna mit 4:1 aus dem Wettbewerb und gewann vor einigen Wochen auch ein Testspiel in Unterrath mit 3:0. Allerdings mussten die Westfalen unter der Woche auch eine bittere Pille schlucken. Erfolgstrainer Max Lepper warf überraschend das Handtuch, offenbar als Konsequenz aus Differenzen mit einem seiner eigenen Spieler.