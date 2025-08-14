Doppelter Hattrick beim SC Weßling sorgt für Kantersieg gegen Bayernliga-Vertretung

Weßling feiert dank März-Vorisek und Sturm einen Kantersieg gegen Landsberg II– Oberalting verliert knapp beim TSV Moorenweis.
SC Weßling – TSV Landsberg II⇥6:1 (3:1) Tore: 1:0, 2:0, 3:0 März-Vorisek (5., 20., 26.), 3:1 Schneiders (43.), 4:1, 5:1, 6:1 Sturm (59., 62., 71.)
Dem SC Weßling ist die perfekte Generalprobe für das Derby beim TSV Oberalting am Samstag (15 Uhr) geglückt. Nach dem noch etwas mauen 1:1 zum Saisonauftakt in Türkenfeld nutzte die Mannschaft von Cheftrainer Milan Lapuh die Englische Woche, um sich so richtig warmzuschießen; insbesondere Luis März-Vorisek und Marius Sturm, die beide einen lupenreinen Hattrick erzielten. Zwischendrin schoss Fabian Schneiders den Ehrentreffer für die Gäste, den Martin Jakob als „ärgerlich, weil vermeidbar“ bezeichnete. Weßlings Abteilungsleiter konnte es verkraften, zumal sich sein Team davon überhaupt nicht irritieren ließ. „Es war eine faszinierende Mannschaftsleistung. Von der ersten Minute an war der Esprit da, und es hat sehr vieles geklappt“, lobte er.
Extra viele Lorbeeren holte sich März-Vorisek von Jakob ab. Weil auch die junge Landsberger Mannschaft Fußball spielen wollte und sich nicht nur tief verbarrikadierte, entstanden immer wieder Lücken, die der 23-jährige Angreifer zu nutzen wusste. März-Vorisek steuerte neben seinen Toren noch zwei Vorlagen für Joker Sturm bei. Als der Mann des Spiels gut zehn Minuten vor dem Schlusspfiff ausgewechselt wurde, holte er sich den verdienten Applaus der heimischen Zuschauer ab. Und beinahe hätte der für ihn eingewechselte Mohammed Al-Sadi, der derzeit von der zweiten an die erste Mannschaft herangeführt wird, in der Nachspielzeit sogar noch auf 7:1 erhöht, bekam den Treffer wegen eines vermeintlichen Foulspiels zuvor aber abgepfiffen. „Unverständlich“, schimpfte Jakob, den das weniger wegen der Höhe des Ergebnisses störte. „Es hätte mich für ihn einfach gefreut“, sagte der Abteilungsleiter.
TSV Moorenweis – TSV Oberalting-S. ⇥3:2 (0:1) Tore: 0:1 P. Feicht (6.), 1:1 Bonfert (49.), 2:1 Mueller (70.), 3:1 Dietrich (77.), 3:2 Lenz (84.) – Zeitstrafe: Pöltl/Moorenweis (56.) – Rote Karte: Pöltl/Moorenweis (72., Unsportlichkeit)
Der TSV Moorenweis bleibt für den TSV Oberalting-Seefeld ein Angstgegner. Im sechsten Duell in Folge gingen die Seefelder am Mittwochabend als Verlierer vom Platz. Dabei wäre bei der 2:3-Auswärtspleite wie schon bei den beiden 0:1-Niederlagen in der vergangenen Spielzeit mehr möglich gewesen. „Die erste Halbzeit war wirklich stark von uns. Da hätten wir den Sack zumachen müssen“, haderte Oberaltings Trainer Manuel Feicht anschließend.
Schon nach sechs Minuten erahnte Patrick Feicht einen zu kurzen Rückpass der Gastgeber und schoss Oberalting in Führung. In der Folge verpasste es die Mannschaft trotz sehr guter Möglichkeiten von Markus Hüttling und Laurenz Mantel, den Vorsprung auszubauen. Das rächte sich nach dem Seitenwechsel. Die erfahrenen Gastgeber kamen kurz nach Wiederbeginn durch den regionalligaerfahrenen Sebastian Bonfert zum Ausgleich. Dem Treffer vorausgegangen war ein schnell ausgeführter Freistoß. „Wir haben zu billige Gegentore kassiert“, stellte Manuel Feicht fest. Vor dem 2:1 durch Michael Mueller und dem 3:1 durch Elias Dietrich sah die Oberaltinger Hintermannschaft bei langen Bällen jeweils nicht gut aus.
Entschieden war die hitzige Partie, in der dem Schiedsrichter laut Feicht etwas die Kontrolle entglitt, damit noch nicht. Denn die Gastgeber mussten die Schlussphase in Unterzahl überstehen, nachdem der zuvor schon mit einer Zehn-Minuten-Strafe bedachte Louis Pöltl eine Eckfahne zerstört hatte. Mehr als den Anschlusstreffer durch Louis Lenz nach einem verunglückten Abschluss von Roman Hüttling brachte Oberalting aber nicht mehr zustande.