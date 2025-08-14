Doppelter Hattrick beim SC Weßling sorgt für Kantersieg gegen Bayernliga-Vertretung

Dem SC Weßling ist die perfekte Generalprobe für das Derby beim TSV Oberalting am Samstag (15 Uhr) geglückt. Nach dem noch etwas mauen 1:1 zum Saisonauftakt in Türkenfeld nutzte die Mannschaft von Cheftrainer Milan Lapuh die Englische Woche, um sich so richtig warmzuschießen; insbesondere Luis März-Vorisek und Marius Sturm, die beide einen lupenreinen Hattrick erzielten. Zwischendrin schoss Fabian Schneiders den Ehrentreffer für die Gäste, den Martin Jakob als „ärgerlich, weil vermeidbar“ bezeichnete. Weßlings Abteilungsleiter konnte es verkraften, zumal sich sein Team davon überhaupt nicht irritieren ließ. „Es war eine faszinierende Mannschaftsleistung. Von der ersten Minute an war der Esprit da, und es hat sehr vieles geklappt“, lobte er.

Extra viele Lorbeeren holte sich März-Vorisek von Jakob ab. Weil auch die junge Landsberger Mannschaft Fußball spielen wollte und sich nicht nur tief verbarrikadierte, entstanden immer wieder Lücken, die der 23-jährige Angreifer zu nutzen wusste. März-Vorisek steuerte neben seinen Toren noch zwei Vorlagen für Joker Sturm bei. Als der Mann des Spiels gut zehn Minuten vor dem Schlusspfiff ausgewechselt wurde, holte er sich den verdienten Applaus der heimischen Zuschauer ab. Und beinahe hätte der für ihn eingewechselte Mohammed Al-Sadi, der derzeit von der zweiten an die erste Mannschaft herangeführt wird, in der Nachspielzeit sogar noch auf 7:1 erhöht, bekam den Treffer wegen eines vermeintlichen Foulspiels zuvor aber abgepfiffen. „Unverständlich“, schimpfte Jakob, den das weniger wegen der Höhe des Ergebnisses störte. „Es hätte mich für ihn einfach gefreut“, sagte der Abteilungsleiter.