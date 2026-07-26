Doppelter Härtetest: SCH im Gilde-Cup und gegen Havelse Ein intensiver Fußball-Sonntag wartet auf den SC Hemmingen-Westerfeld von red · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Innerhalb weniger Stunden trifft der Oberliga-Aufsteiger zunächst in einem hochkarätigen Testspiel auf Drittligist TSV Havelse, ehe im Finale des Gilde-Cups gegen den MTV Eintracht Celle der erste Titel der Vorbereitung auf dem Spiel steht.

Bevor der Blick auf das Endspiel gerichtet wird, wartet zunächst eine anspruchsvolle Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Tim Hoffmann. Im Testspiel gegen den TSV Havelse bekommt der Oberliga-Aufsteiger die Gelegenheit, sich mit einem Drittligisten zu messen und den aktuellen Leistungsstand der Vorbereitung zu überprüfen. Die Begegnung bietet wertvolle Erkenntnisse darüber, wie weit die Mannschaft auf dem Weg zum Saisonstart bereits ist und in welchen Bereichen noch Entwicklungspotenzial besteht.

Finale als Belohnung Im Anschluss richtet sich der Fokus auf den Gilde-Cup. Nach drei überzeugenden Siegen in der Vorrunde und dem verdienten Einzug ins Endspiel trifft der SC Hemmingen-Westerfeld auf den MTV Eintracht Celle. Mit starken Leistungen hat sich die Mannschaft den Finalplatz erarbeitet und möchte die erfolgreiche Turnierwoche nun mit dem Titelgewinn krönen.