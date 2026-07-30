Doppelter Härtetest: Hannover 96 fordert erst Düsseldorf, dann Zwolle Kurz vor dem Saisonstart wartet auf Hannover 96 ein intensives Fußball-Wochenende von red · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Roland Schäfer | #inkogni

Am Freitag testet die Mannschaft von Christian Titz unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen Fortuna Düsseldorf, ehe am Samstag mit dem Duell gegen PEC Zwolle und der offiziellen Saisoneröffnung der letzte Härtetest ansteht.

Damit alle Profis vor dem Zweitliga-Auftakt bei Energie Cottbus noch einmal wichtige Spielpraxis sammeln können, bestreitet Hannover 96 am Freitagabend ein zusätzliches Testspiel gegen Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf. Anstoß der Partie ist um 17 Uhr. Zuschauerinnen und Zuschauer sind bei der Begegnung zwar nicht zugelassen, dennoch können die Fans das Spiel live verfolgen. Hannover 96 überträgt den Test kostenlos und mit Kommentar im 96TV-Livestream, präsentiert von Medienpartner RADIO 21.

Generalprobe gegen Zwolle Nur einen Tag später steht bereits der letzte Härtetest der Sommervorbereitung auf dem Programm. Um 14 Uhr empfängt Hannover 96 den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle in der Heinz von Heiden Arena. Die Partie dient als Generalprobe vor dem Zweitliga-Start am 9. August bei Energie Cottbus und ist zugleich der sportliche Höhepunkt der offiziellen Saisoneröffnung.