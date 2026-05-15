Doppelter Gipfeltag beim MTV Rehren

– Foto: Marcel Eichholz

Beim MTV Rehren könnte der kommende Heimspielsonntag kaum größere Bedeutung haben. Sowohl die erste als auch die zweite Herrenmannschaft gehen als Tabellenführer in ihre Begegnungen – und beide Teams haben die Chance, ihre starke Saison eindrucksvoll zu veredeln.

Den Auftakt macht um 13 Uhr die zweite Mannschaft gegen den TuS Lüdersfeld II. Für den Spitzenreiter der 2. Kreisklasse Schaumburg ist die Ausgangslage eindeutig: Mit einem Sieg wäre der Aufstieg in die 1. Kreisklasse perfekt. Nach bislang 17 Siegen aus 21 Spielen und einem Torverhältnis von 75:20 hat sich die Mannschaft diese Position mit bemerkenswerter Konstanz erarbeitet. Allerdings sitzt Verfolger SV Stadthagen mit nur zwei Punkten Rückstand weiterhin im Nacken, weshalb sich der MTV im Saisonendspurt keinen Ausrutscher erlauben möchte.

Im Anschluss richtet sich der Fokus auf das Derby der ersten Herren gegen den TuS Jahn Lindhorst. Nach dem jüngsten 2:1-Erfolg im Spitzenspiel bei Ihme-Roloven hat Rehren die Tabellenführung in der Bezirksliga Hannover 3 übernommen und geht mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Die Mannschaft von Jens Lattwesen ist seit Wochen in starker Form und hat zuletzt unter anderem gegen Kirchdorf, Gehrden und Rinteln wichtige Siege eingefahren.

Dennoch dürfte das Derby keineswegs unterschätzt werden. Das Hinspiel verlor der MTV überraschend mit 2:3 – eine der wenigen Schwächephasen der laufenden Saison. Zudem kämpft Lindhorst trotz Tabellenplatz elf weiterhin um wichtige Punkte im unteren Mittelfeld und reist nach dem jüngsten 3:1-Erfolg gegen Gehrden mit neuem Selbstvertrauen an.

Rund um den Verein ist die Euphorie derzeit deutlich spürbar. Der MTV selbst sprach vor dem Heimspielsonntag von „Derbytime in Rehren“ und hob die außergewöhnliche Situation hervor, dass beide Mannschaften aktuell von der Spitze grüßen. Entsprechend groß ist die Hoffnung auf einen Fußballnachmittag, der sportlich wie atmosphärisch in Erinnerung bleiben könnte.

Für Rehren bietet sich damit die seltene Gelegenheit, innerhalb weniger Stunden gleich zwei bedeutende Schritte zu gehen: den möglichen Aufstieg der zweiten Mannschaft und die Verteidigung der Tabellenführung der ersten Herren im Aufstiegsrennen der Bezirksliga.