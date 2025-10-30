Doppelter Fußball-Genuss an Halloween

Mit zwei Partien an Halloween beginnt der 12. Spieltag in der Kreisliga A Düsseldorf am Freitagabend. Ob es ein erneutes Horror-Spektakel für den SC West wird, der auf den TuS Gerresheim trifft, wird sich unter Flutlicht entscheiden. Außerdem empfängt die DJK Tusa die Elf von Türkgücü Ratingen. Die Topteams sind allesamt erst am Sonntag im Einsatz.
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SV Wersten 04
So., 09.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Büderich II
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DSC 99 Düsseldorf II
So., 09.11.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - KSC Tesla 07
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - Sportfreunde Gerresheim
14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr FC Büderich II - VfL Benrath
So., 16.11.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Düsseldorf-West
So., 16.11.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Türkgücü Ratingen
So., 16.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TuS Gerresheim
So., 16.11.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 16.11.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TSV Urdenbach
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Unterbach