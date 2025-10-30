 2025-10-30T09:37:45.468Z

Allgemeines
Der SC West ist schon am Freitagabend im Einsatz.
Der SC West ist schon am Freitagabend im Einsatz. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Doppelter Fußball-Genuss an Halloween

Die Kreisliga A Düsseldorf startet bereits am Freitagabend in den Spieltag. Unter anderem Schlusslicht SC West ist gegen den TuS Gerresheim gefordert.

Mit zwei Partien an Halloween beginnt der 12. Spieltag in der Kreisliga A Düsseldorf am Freitagabend. Ob es ein erneutes Horror-Spektakel für den SC West wird, der auf den TuS Gerresheim trifft, wird sich unter Flutlicht entscheiden. Außerdem empfängt die DJK Tusa die Elf von Türkgücü Ratingen. Die Topteams sind allesamt erst am Sonntag im Einsatz.

So läuft Spieltag 12

Doppelpack an Halloween

Morgen, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
19:30live

Diese Spiele gibt es am Sonntag

So., 02.11.2025, 12:45 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
12:45

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00

So., 02.11.2025, 15:15 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:15

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
15:30live

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
15:00

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:30

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:30

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SV Wersten 04
So., 09.11.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 09.11.25 15:00 Uhr TuS Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 09.11.25 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Büderich II
So., 09.11.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 09.11.25 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - DSC 99 Düsseldorf II
So., 09.11.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 09.11.25 15:30 Uhr SC Unterbach - KSC Tesla 07
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Benrath - Sportfreunde Gerresheim

14. Spieltag
So., 16.11.25 13:00 Uhr FC Büderich II - VfL Benrath
So., 16.11.25 15:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Düsseldorf-West
So., 16.11.25 15:00 Uhr AC Italia Hilden - Türkgücü Ratingen
So., 16.11.25 15:15 Uhr SV Wersten 04 - TuS Gerresheim
So., 16.11.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Rot-Weiß Lintorf
So., 16.11.25 15:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 16.11.25 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TSV Urdenbach
So., 16.11.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Unterbach

