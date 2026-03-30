Doppelter Dreierpack macht Saartal-Kantersieg perfekt

Auf zum nächsten Tor: Lukas Kramp (rechts) erzielte drei der sechs Saartal-Treffer. Genau so oft war Nicolas Jakob erfolgreich. – Foto: Daniel Maes

Nach ausgeglichener erster Halbzeit wurde es am Ende doch noch deutlich: Die Saartal-SG fuhr einen 6:2-Kantersieg ein, wobei die Dreifachtorschützen Nicolas Jakob und Lukas Kramp den Unterschied machten. Zewens Joel Schneemilch (4.) zum 0:1, Nicolas Jakob (7.) zum 1:1, erneut Schneemilch (10.) und wieder Jakob (21.) sorgten für turbulente erste 20 Minuten. Zweimal hätten die abstiegsbedrohten Gäste nachlegen können, scheiterten aber entweder am aufmerksamen Saartal-Keeper Maximilian Wirkus oder an ihrer Abschlussschwäche. Im zweiten Durchgang drehten die Hausherren dann auf, erzielten durch Kramp mit einem exzellenten Heber erstmals die Führung – 3:2 (54.). Mit einem Doppelschlag zum 4:2 und 5:2 binnen zwei Minuten führten Jakob und Kramp die Schuh-Elf auf die Siegerstraße (62., 64.), ehe Kramp zum 6:2-Endstand vollendete (90.). Irschs Sportlicher Leiter Philip Kramp attestierte der Mannschaft ein vor allem in der zweiten Halbzeit gutes Spiel: „Die erste Halbzeit war noch etwas wackelig. Doch dann haben wir immer besser zu unserem Spiel gefunden und Zewen hatte keine Chance mehr. Wir sind froh, nach den deftigen Niederlagen zuletzt wieder ein Erfolgserlebnis feiern zu dürfen.“

Zewens Coach Stefan Castello meinte, dass „wir uns in der ersten Halbzeit selber geschlagen haben, als wir diverse vielversprechende Aktionen nach vorn hatten, diese aber nicht mehr genutzt haben. Individuelle Fehler haben die Gegentore begünstigt. Am Ende haben Ausnahmespieler wie Kramp und Jakob den Unterschied gemacht“.

SG Geisfeld – SV Niederemmel ⇥0:4 (0:1)

Gleich vier Platzverweise sahen die Zuschauer in Rascheid beim 4:0-Auswärtssieg des SV Niederemmel. Jacob Grüner, der gegen Ende der Partie mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, legte mit einem Doppelpack vor (20., 46.). Noch vor dem 0:2 hatte SVN-Akteur Manuel Leitzgen wegen einer Beleidigung Rot gesehen (37.). Nachdem Geisfelds Robin Moser wegen Reklamierens Gelb-Rot gesehen hatte, entschied Benedikt Vogedes die Partie mit dem Tor zum 0:3 (60.). Thomas Dienhart machte fünf Minuten später alles klar, ehe David Treinen ebenfalls wegen Beleidigung Rot sah.

„Wir haben dem Gegner heute die Tore selbst aufgelegt und Einladungen verteilt. Es waren gefühlt vier Eigentore von uns. Bis zur 20. Minute waren wir spielbestimmend, doch in der zweiten Halbzeit war es ein Spiel zum Vergessen und ein ganz schlechter Auftritt“, fand Geisfelds Coach Björn Probst klare Worte. Niederemmel-Trainer Sascha Kohr sah ein „zähes Bezirksligaspiel auf einem tiefen Platz, aber einen verdienten Sieg, der in doppelter Überzahl temporär auch hätte noch höher ausfallen können. Jacob Grüner war bester Mann bei uns und an drei Toren beteiligt“.

SV Lüxem – FSV Salmrohr⇥2:1 (0:1)

Nach der 1:2-Niederlage in Lüxem wird es schwieriger denn je für die Salmrohrer, Platz zwei noch zu erreichen. Noah Wrusch ließ die Thömmes-Elf nach einer Ecke von Louis Thul per Kopf in Führung ziehen, doch weitere Hochkaräter blieben aus. Glück hatte Lüxem, dass eine Klärungsaktion von Gaith Aswad nicht mit einem Elfmeter geahndet wurde. Spätestens nach dem 1:1 (63.) von Max Mertes war Lüxem spielerisch ebenbürtig. Zehn Minuten danach sorgte Florian Schmitt mit dem Kopfballtreffer zum 2:1 nach Eckball von Benny Sorge für die komplette Lüxemer Glückseligkeit (73.). Eine Eckballserie des FSV in der Schlussphase brachte nichts mehr ein. „Es war ein Sieg der Mentalität und des Willens. Klar war da auch ein bisschen Glück mit dabei, doch wir haben spätestens nach dem 1:1 gespürt, dass da noch mehr geht“, zeigte sich Lüxems Trainer Nico Hubo sehr begeistert vom kämpferisch starken Auftritt seines Teams.

SG Wiesbaum – SV Schleid ⇥2:0 (0:0)

Während die Vulkaneifeler mit einem 2:0-Arbeitssieg den ersten Dreier in diesem Kalenderjahr verzeichneten, stehen die abstiegsbedrohten Schleider erneut mit leeren Händen da. Fynn Raskob hätte den SVS nach zehn Minuten in Führung bringen können. Wiesbaum hatte mit zunehmender Spielzeit in einem chancenarmen Eifelduell einige Halbchancen zur Führung, doch erst die Schlussviertelstunde brachte die Entscheidung. Nach einer Ecke traf Marco Hattenrath zum 1:0 (75.). Drei Minuten vor dem Ende sorgte Spielertrainer Marco Michels nach einer schnellen Umschaltaktion mit dem 2:0 für die Erlösung. Wiesbaums Lukas Duvivier sah in der Nachspielzeit wegen unsportlichen Verhaltens die Ampelkarte. Schleids Trainer Taner Weins war die Enttäuschung ob einer neuerlichen Niederlage deutlich anzumerken: „Es war ein typisches 0:0-Spiel. Uns war klar: Wer den ersten Fehler macht, verliert und wer das erste Tor schießt, gewinnt die Partie. Die Entscheidungsfindung im letzten Drittel war eine Katastrophe.“

SV Tawern – SV Mehring⇥ 5:2 (3:1)

Nach zuvor zwei Niederlagen kehrte der SV Tawern in die Erfolgsspur zurück und fuhr einen verdienten 5:2-Erfolg gegen den SV Mehring ein. Michael Fantes nach Eckball von Idris Lataev und das erste Saisontor von Marco Ihl sorgten nach sechs Minuten für einen Tawerner Blitzstart. Simon Monzel war es, der den SVM mit dem 2:1-Anschlusstreffer zurück ins Spiel brachte, doch mit dem 3:1 stellte Tawern in Person von Leo Simons den alten Abstand wieder her (45.+3). Mehring gab sich nicht auf und erzielte über den unermüdlichen Monzel das 3:2 (50.). Als der Mehringer Spielertrainer nach einem groben Foul an Dennis Weber in der 68. Minute Rot gesehen hatte, reifte die Entscheidung zugunsten der Tawerner. Lataev schnürte einen Doppelpack (73., 82.) und sorgte für einen standesgemäßen Ausgang.

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SG Ellscheid – SG Franzenheim ⇥8:0 (3:0)

Ein Schützenfest feierte die SG Ellscheid gegen die weiterhin dem Abstieg entgegen taumelnde SG Franzenheim. Diese wartet nun bereits seit neun Spielen auf einen Sieg. Ellscheid legte bereits im ersten Durchgang mit den Treffern von Tom Hoff zum 1:0 und 2:0 (13., 36.) sowie Jannick Land (45.+3) zum 3:0 den Grundstein zum Sieg. Per Doppelschlag ging es in Halbzeit zwei optimal für die Hausherren weiter, als Ben Häb (59.) und Hoff (61.) auf 5:0 erhöhten. Während die Abwehr der Gäste Auflösungserscheinungen offenbarte, ließen es Jan Michels, Jan Stolz und Hoff zum Vierten noch dreimal krachen. „Trotz der vier Tore von Tom Hoff möchte ich keinen explizit herausheben. Es war eine komplett gute Teamleistung, bei der wir auch fußballerisch überzeugt haben. Franzenheim hat in der ersten Halbzeit kämpferisch noch gut dagegengehalten.“

SV Sirzenich - FSV Trier-Tarforst: verlegt auf Mittwoch, 1. April, 19.30 Uhr

Bezirksliga Mitte:

TuS Ahbach – SG Westum ⇥5:0 (1:0)

Gegen die abstiegsbedrohten Westumer gelang dem TuS Ahbach ein auch in der Höhe verdienter 5:0-Erfolg. Nach Flanke von Nico Mauren köpfte Nicolas Müller zur Führung ein (20.). Nach dem Wechsel brannten die Vulkaneifeler ein wahres Offensivfeuerwerk ab. Felix Ewertz erhöhte nach Flanke von Marius Haas auf 2:0 (50.). Ein Doppelschlag von Nicolas Müller und Leon Nahrings (62., 65.) entschied die Partie schließlich. Nico Clausen krönte fünf Minuten vor Schluss eine tadellose Ahbacher Leistung mit dem 5:0. „Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg hochverdient. Nach dem 4:0 war die Messe gelesen. Das war ein immens wichtiger Dreier und ein erster Schritt zum angestrebten Klassenerhalt“, zeigte sich TuS-Trainer Roger Stoffels zufrieden.