Doppelter Drakulic! - Ingolstadt II siegt gegen Eltersdorf

Zum Abschluss des 13. Spieltags in der Bayernliga Nord hat die Reserve des FC Ingolstadt am Sonntagnachmittag einen 3:1-Heimerfolg gegen den SC Eltersdorf gefeiert. Die Elf von Trainer Patrick Schönfeld setzte damit ein deutliches Ausrufezeichen im Rennen um die vorderen Plätze und bestätigte ihre ansteigende Formkurve. Die Gäste aus Eltersdorf zeigten über weite Strecken eine engagierte Leistung, haderten am Ende jedoch mit mehreren Entscheidungen des Schiedsrichters.
Die erste klare Chance gehörte zunächst den Gästen, doch Eltersdorfs Angreifer traf nach einer Flanke den Ball nicht richtig – Massimo Agostinelli rettete in höchster Not per Kopf auf der Linie. Kurz darauf übernahm Ingolstadt das Kommando: Nach einem starken Chipball von Edis Bakic hinter die Abwehr nahm Ognjen Drakulic den Ball sehenswert mit der Brust an und hob ihn über den Torwart zum 1:0 (19.).
Kurz nach Wiederanpfiff entschied der Schiedsrichter auf einen - aus Sicht beider Mannschaften - äußerst schmeichelhaften Foulelfmeter, den Drakulic sicher zum 2:0 verwandelte (49.). Fast im Gegenzug gelang Eltersdorf der Anschlusstreffer: Eine Hereingabe wurde unglücklich abgefälscht und fand so den Weg ins kurze Eck (50.) – plötzlich war das Spiel wieder offen, und die Gäste übernahmen die Kontrolle.
In dieser Phase musste der FCI gleich mehrmals tief durchatmen: Keeper Rafael Eßlinger glänzte mit einer überragenden Dreifach-Parade nach einem Standard und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich. „Da hatten wir schon Glück, dass wir nicht das 2:2 kassieren“, resümierte Patrick Schönfeld später.
Ingolstadt blieb durch Umschaltmomente gefährlich und nutzte kurz vor Schluss einen davon zur Entscheidung: Nach einem Angriff über Drakulic vollendete Edis Bakic in der 88. Minute zum 3:1. In der Entstehung des Treffers blieb ein mögliches Foulspiel ungeahndet – Eltersdorfs Trainer Bernd Eigner beschwerte sich daraufhin aus Sicht des Schiedsrichters zu vehement und sah die Rote Karte. Kurz darauf musste auch Bakic nach einem Schubser mit Rot vom Platz.
Während Ingolstadt II den Heimsieg bejubelte, war der Frust auf Seiten der Gäste groß.
Bernd Eigner (Trainer SC Eltersdorf): "Das war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften, mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich absolut zufrieden. Leider war Schiedsrichter heute der entscheidende Mann auf dem Platz. Er hat das Spiel mit drei klaren Fehlentscheidungen in die falsche Richtung gelenkt und damit entscheidend gegen uns gepfiffen. Beim Stand von 2:1 hatten wir in der 60. und 65. Minute gleich dreimal die große Chance auf den Ausgleich, scheiterten aber aus kurzer Distanz am Torwart. Wenn wir da das 2:2 machen, kann das Spiel nochmal kippen. Aber so hat es heute einfach nicht sein sollen.“
Patrick Schönfeld (Trainer FC Ingolstadt II): "Ich glaube, leistungsgerecht wäre ein Unentschieden gewesen. Aber wir nehmen den Sieg natürlich mit. Es war ein sehr intensives Spiel mit viel Wucht und vielen Standards. Eltersdorf hat uns da richtig gefordert, unser Torwart Eßlinger hat überragend gehalten, was eigentlich schon das sichere 2:2 war. Kämpferisch war das von uns richtig stark, phasenweise auch spielerisch sehr ordentlich. Insgesamt können wir mit der Leistung und dem Ergebnis sehr zufrieden sein.“