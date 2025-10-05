Doppelter Drakulic! - Ingolstadt II siegt gegen Eltersdorf

Die erste klare Chance gehörte zunächst den Gästen, doch Eltersdorfs Angreifer traf nach einer Flanke den Ball nicht richtig – Massimo Agostinelli rettete in höchster Not per Kopf auf der Linie. Kurz darauf übernahm Ingolstadt das Kommando: Nach einem starken Chipball von Edis Bakic hinter die Abwehr nahm Ognjen Drakulic den Ball sehenswert mit der Brust an und hob ihn über den Torwart zum 1:0 (19.).

Kurz nach Wiederanpfiff entschied der Schiedsrichter auf einen - aus Sicht beider Mannschaften - äußerst schmeichelhaften Foulelfmeter, den Drakulic sicher zum 2:0 verwandelte (49.). Fast im Gegenzug gelang Eltersdorf der Anschlusstreffer: Eine Hereingabe wurde unglücklich abgefälscht und fand so den Weg ins kurze Eck (50.) – plötzlich war das Spiel wieder offen, und die Gäste übernahmen die Kontrolle.

In dieser Phase musste der FCI gleich mehrmals tief durchatmen: Keeper Rafael Eßlinger glänzte mit einer überragenden Dreifach-Parade nach einem Standard und bewahrte seine Mannschaft vor dem Ausgleich. „Da hatten wir schon Glück, dass wir nicht das 2:2 kassieren“, resümierte Patrick Schönfeld später.

Ingolstadt blieb durch Umschaltmomente gefährlich und nutzte kurz vor Schluss einen davon zur Entscheidung: Nach einem Angriff über Drakulic vollendete Edis Bakic in der 88. Minute zum 3:1. In der Entstehung des Treffers blieb ein mögliches Foulspiel ungeahndet – Eltersdorfs Trainer Bernd Eigner beschwerte sich daraufhin aus Sicht des Schiedsrichters zu vehement und sah die Rote Karte. Kurz darauf musste auch Bakic nach einem Schubser mit Rot vom Platz.