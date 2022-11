Doppelter Doppelschlag ebnet dem SSV Ulm den Weg gegen Mainz II Weitgehend ungefährdeter Sieg gegen die Bundesliga-Reserve des 1. FSV Mainz 05

Der SSV Ulm marschiert in der Regionalliga Südwest weiterhin an der Spitze. Die "Spatzen" setzten sich am 18. Spieltag soverän mit 3:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 II durch. Die beiden ersten Treffer der Gastgeber erzielte Philipp Maier, der Gegentreffer von Timothe Rupil bedeutete lediglich Ergebnis-Korrektur. Den Schlusspunkt setzte Bastian Allgeier in der Schlussphase mit dem zweiten Doppelpack zum 4:1.