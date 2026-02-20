Doppelter Darvich bringt Stuttgart drei Punkte gegen Mannheim ein

Der VfB Stuttgart II behauptete sich im Freitagabendspiel mit 3:1 gegen den SV Waldhof Mannheim. In der Konferenz folgen am Samstag Rot-Weiss Essen, Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg und Alemannia Aachen, ehe Energie Cottbus am Sonntag die Tabellenführung verteidigen kann.
Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.
Die Gastgeber übernahmen früh die Spielkontrolle, brachen dabei auch schon regelmäßig durch die letzte Kette des SV Waldhof. Die erste gute Möglichkeit entfiel auf Jeremy Arevalo, der nach Hereingabe von Leny Mayer aber nur das Außennetz traf (10.). Auch beim kurz darauf folgenden Versuch Nicolas Sessa fehlte nicht viel (12.). Das Übergewicht der Schwaben sollte sich wenig später bezahlt machen. Arevalo kombinierte sich zusammen mit Noah Darvich in den gegnerischen Strafraum. Der U17-Weltmeister fackelte nicht lange und überwand Thijmen Nijhuis mit einem platzerten Flachschuss (18.).
Komplett abgemeldet waren die Gäste aber auch nicht. Sanoussy Ba versuchte es mal aus der Distanz, Florian Hellstern packte aber zu (25.), beinahe im Gegenzug ließ Christopher Olivier freistehend vor Nijhuis den zweiten Stuttgarter Treffer liegen (26.). Der ließ aber auch nicht mehr lange auf sich warten. Ein abgefälschter Ball von Yanik Spalt landete bei Arevalo, der aus kurzer Distanz auf 2:0 erhöhte (41.). Als dann Darvich nach einer feinen Einzelaktion auch noch den dritten Treffer nachlegte (44.), schien der Sack schon vorzeitig zu.
Ein Aufbäumen war von den Mannheimern auch im zweiten Durchgang nicht zu bemerken. Vielmehr verpasste Darvich sogar noch den Dreierpack, Samuel Abifade rettete jedoch auf der Linie (61.). So brannte über lange Zeit nicht viel an, bis Felix Lohkemper auf Vorarbeit von Oluwaseun Ogbemudia den Ball ins Tor lenkte - immerhin der Anschlusstreffer zum 1:3 (73.). Mannheim witterte noch einmal Morgenluft, wurde aber nicht konkret in den eigenen Offensivbemühungen. So blieb es beim insgesamt verdienten Heimerfolg der Stuttgarter.
VfB Stuttgart II – SV Waldhof Mannheim 3:1
VfB Stuttgart II: Florian Hellstern, Dominik Nothnagel, Maximilian Herwerth (69. Alexander Groiß), Christopher Olivier, Leny Meyer, Yanik Spalt (88. Lauri Penna), Nicolas Sessa, Mirza Catovic, Noah Darvich (90. Antonijo Janjic), Mansour Ouro-Tagba (69. Nuha Jatta), Jeremy Arevalo (88. Julian Lüers) - Trainer: Nico Willig
SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis (46. Lucien Hawryluk), Oluwaseun Ogbemudia, Sanoussy Ba, Julian Rieckmann, Maximilian Thalhammer (90. Denis Kryeziu), Arianit Ferati, Diego Michel, Vincent Thill (46. Lovis Bierschenk), Samuel Abifade (63. Djayson Mendes), Felix Lohkemper, Kushtrim Asallari (46. Masca)
Schiedsrichter: Daniel Bartnitzki (Erfurt)
Tore: 1:0 Noah Darvich (19.), 2:0 Jeremy Arevalo (43.), 3:0 Noah Darvich (44.), 3:1 Felix Lohkemper (72.)
26. Spieltag
Fr., 27.02.26 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - TSV 1860 München
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr Viktoria Köln - VfB Stuttgart II
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - VfL Osnabrück
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - Rot-Weiss Essen
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04
Sa., 28.02.26 14:00 Uhr SSV Jahn Regensburg - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 28.02.26 16:30 Uhr FC Energie Cottbus - SC Verl
So., 01.03.26 13:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - Alemannia Aachen
So., 01.03.26 16:30 Uhr MSV Duisburg - TSV Havelse
So., 01.03.26 19:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - 1. FC Saarbrücken
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: