Doppelter Darvich bringt Stuttgart drei Punkte gegen Mannheim ein 3. Liga: Der VfB Stuttgart II eröffnete den 25. Spieltag mit einem 3.1-Erfolg gegen den SV Waldhof Mannheim. In der Konferenz spielen am Samstag Rot-Weiss Essen, Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg und Alemannia Aachen. von André Nückel · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser

Noah Darvich erzielte zwei Treffer für den VfB. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der VfB Stuttgart II behauptete sich im Freitagabendspiel mit 3:1 gegen den SV Waldhof Mannheim. In der Konferenz folgen am Samstag Rot-Weiss Essen, Wehen Wiesbaden, MSV Duisburg und Alemannia Aachen, ehe Energie Cottbus am Sonntag die Tabellenführung verteidigen kann. Auf FuPa gibt es zunächst die Liveticker, im Anschluss folgen die Spielberichte.

Die Gastgeber übernahmen früh die Spielkontrolle, brachen dabei auch schon regelmäßig durch die letzte Kette des SV Waldhof. Die erste gute Möglichkeit entfiel auf Jeremy Arevalo, der nach Hereingabe von Leny Mayer aber nur das Außennetz traf (10.). Auch beim kurz darauf folgenden Versuch Nicolas Sessa fehlte nicht viel (12.). Das Übergewicht der Schwaben sollte sich wenig später bezahlt machen. Arevalo kombinierte sich zusammen mit Noah Darvich in den gegnerischen Strafraum. Der U17-Weltmeister fackelte nicht lange und überwand Thijmen Nijhuis mit einem platzerten Flachschuss (18.).

In der ersten Hälfte war Mannheim zu häufig einen Schritt zu langsam. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner