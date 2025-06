Vom VfB Germania Halberstadt zum Ummendorfer SV: Patrick Baudis (Mitte) wechselt in die Börde. – Foto: Axel Kammerer

Doppelter Coup für Landesligisten: "Wollen die Defensive verstärken" Landesliga Nord +++ Der Ummendorfer SV begrüßt mit Patrick Baudis und Sebastian Hey zwei neue Defensivkräfte Verlinkte Inhalte Verbandsliga LL Sachs-Anhalt Nord NOFV-Oberliga Süd Westerhausen Ummendorf + 3 weitere

Am Freitagabend endet für den Ummendorfer SV die Saison 2024/25 in der LOTTO-Landesliga Nord. Mit dem Gastspiel beim Blankenburger FV beschließt die Elf aus der Börde die Serie - auf Tabellenplatz fünf oder sechs. Eines fällt beim Blick auf die Tabelle im Vergleich zu den besser positionierten Teams auf: Der USV hat eine negative Tordifferenz. "Wir haben in den letzten Jahren zu viele Gegentore bekommen", sagt Trainer Chris Sacher. Das möchten die Ummendorfer in der neuen Saison verbessern - auch mit der Unterstützung zweier weiterer Neuzugänge.

Vom Oberligisten VfB Germania Halberstadt wechselt Patrick Baudis in die Börde. Der 1,93-Meter-Hüne bringt die stolze Erfahrung aus 101 Regionalliga- und knapp 100 Oberliga-Partien mit zum Landesligisten. "Das ist für uns natürlich eine absolute Verstärkung", freut sich Sacher. "Wir wollen die Defensive verstärken. Da hoffen wir, dass er uns mit seiner Qualität ein ganzes Stück weiterhilft", so Sacher. Zum Spielerprofil: >> Patrick Baudis

In Ummendorf könnte Baudis künftig wieder gemeinsam mit Sebastian Hey das Innenverteidiger-Duo bilden. Beide liefen bereits Seite an Seite für den 1. FC Lok Stendal in der Oberliga auf. 2021 zog es Hey dann zum SV Westerhausen - und beim Verbandsligisten ist der 27-Jährige seitdem ein absoluter Leistungsträger und sogar Kapitän. "Mit ihm bekommen wir noch einen weiteren richtigen Leader, der eine Mannschaft mitreißen kann", betont Sacher. Und: Wie Baudis lief auch Hey bereits in der Regionalliga auf - in der Saison 2017/18 für die BSG Chemie Leipzig. Zum Spielerprofil: >> Sebastian Hey