Doppelter Bouzraa, Flutlicht-Ausfall und viel Jugend für den WSV

Trainer Sebastian Tyrala bot eine Mischung aus Spielern, die zuletzt nicht häufig in der ersten Mannschaft zum Einsatz gekommen waren, und Junioren auf. Verteidiger Subaru Nishimura feierte nach mehreren Monaten Verletzungspause wegen eines Mittelfußbruches sein Comeback.

Der WSV setzte direkt ein Ausrufezeichen. Amin Bouzraa war nach einem Patzer in der Solinger Defensive zur Stelle – 0:1 (2.). Die Partie verlief ausgeglichen, der Landesligist versteckte sich auf dem Kunstrasen nicht. In der 17. Minute fiel das Flutlicht komplett aus. Es dauerte 21 Minuten, bis die Lampen wieder den Betrieb aufgenommen hatten.

So brauchte es einen Moment, bis der Regionalligist wieder auf Betriebstemperatur war. Torwart Emil Metz musste zwei Schüsse abwehren. Dann aber startete der WSV einen Konter über Imad Sekaki, der Bouzraa mustergültig bediente – 0:2 (31.). Solingen mischte weiter munter mit, aber ein Treffer gelang nicht. So ging der WSV mit der Führung deutlich verspätet in die Kabine.

Solingen dreht auf

Durchgang zwei startete mit fünf Wechseln: Metz, Nishimura, Chesrion Oostwoud, Ronay Arabaci und Georgios Bozouris durften duschen, für sie mischten Torwart Fotios Adamidis sowie die Nachwuchskräfte Diego Alessandro Micha, Anil Kaan Ayaz, Arlind Bayrami Linus Fröhlich mit. Der DV machte Druck und traf durch den eingewechselten Gabriel Pemba das 1:2 (54.). Nur drei Minuten später glich Tuncay Altuntas zum 2:2 aus.

Damit nicht genug: Mehmet Tunc gelang das 3:2 (66.) gegen die nun fast gänzlich unerfahrene WSV-Formation. In der 80. Minute scheiterte Alessio Arambasic mit einem Freistoß nur knapp. Ein Schuss der Solinger zischte am WSV-Pfosten vorbei (82.). Als Verlierer ging der WSV nicht vom Platz: Arambasic verwandelte einen Freistoß direkt zum 3:3 (89.).

Weiter geht es für den WSV am Sonntag (9. November) mit dem Auswärtsspiel beim FC Gütersloh (14 Uhr). Es folgen am 15. November das Pokal-Viertelfinale beim Oberligisten FC Büderich (13:30 Uhr) und das letzte Heimspiel des Jahres am 22. November gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf (14 Uhr, Stadion am Zoo).

Die Stimmen zum Spiel

Trainer Sebastian Tyrala:

Es war ein bisschen wild mit der Unterbrechung (schmunzelt). Unser Gastgeber hat sich super korrekt verhalten und uns hinterher noch verköstigt. Alles war gut organisiert und für uns und sie eine runde Sache. Natürlich will man bei einem Landesligisten nicht 3:3 spielen. Aber ich glaube, die Spieler des Gegners hatten nicht viel weniger Regionalliga- und Oberliga-Einsätze aufzuweisen. War ein intensiver Test, auch in der Landesliga wird gut gekickt. Es ging darum: Was sehen wir von unseren Spielern? Einige haben enttäuscht, es gab aber auch Lichtblicke, auch wenn ich keine Namen nenne. In der zweiten Halbzeit hatten wir sechs A-Jugendliche auf dem Platz. Die Elf hat so nie zusammengespielt, das ist aber keine Ausrede. Wichtig ist der Lerneffekt. Ein Lichtblick war das Comeback von Subaru Nishimura: Er wird wichtig sein für die letzten Spiele des Jahres.

Sportchef Gaetano Manno:

„Das Ergebnis spielt in solchen Spielen keine Rolle. Wichtig war, dass diejenigen Einsatzzeiten bekommen haben, die nicht so oft dabei waren – und einige Junioren. Schön, dass Subaru Nishimura wieder 45 Minuten absolvieren konnte. Kadi Atmaca ist für Sonntag in Gütersloh keine Option, Fritz Kleiner nach seiner Verletzung sowieso nicht.“