Doppelter Bezirksliga-Transfer und neue Kreisliga-Trainer

– Foto: Robert Stolz

Der FC Pfeffingen setzt bei seinen Aktiven auf klare Trainerstrukturen. Für die erste Mannschaft führen Steffen Kopp und Pascal Schneider das Team im dritten Jahr in Folge und sollen die Entwicklung weiter vorantreiben. Nach dem Abstieg startet die Zweite mit Stefan Dietrich und Michael Geiger neu in der Kreisliga C. Spielleiter Giovanni Garofalo zeigt sich mit beiden Trainerduos zufrieden und betont Entwicklung, Jugendintegration, Flexibilität sowie gute Kommunikation als zentrale Aufgaben. Der Verein blickt zuversichtlich auf die kommende Saison.

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SV Wachbach

Der SV Wachbach verstärkt seinen Kader für die kommende Saison in der Bezirksliga Franken doppelt. Florian Engelhardt und Maximilian Engelhardt wechseln von der SGM Markelsheim/Elpersheim nach Wachbach. Beide sollen mit ihrer Einstellung, ihrem Teamgeist und ihrer regionalen Verbundenheit gut zum Verein passen. Der SV Wachbach sieht in den Neuzugängen Spieler, die Bodenständigkeit und Entwicklungswillen mitbringen und den Kader sportlich wie menschlich bereichern sollen. Der Verein heißt beide in Blau und Weiß willkommen.

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SV Breuningsweiler

Der SV Breuningsweiler präsentiert mit Luca Mäule seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall. Der 21-Jährige wechselt vom SV Fellbach zum SVB und bringt Vielseitigkeit auf den Außenbahnen mit. Mäule kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden, verfügt über Tempo, Technik und Einsatzbereitschaft. Besonders in Eins-gegen-eins-Situationen soll er Akzente setzen und dem Spiel der Schwarz-Roten zusätzliche Dynamik verleihen. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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