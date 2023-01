Doppelter Bandscheibenvorfall: Sorge um Heindl Bei einem eigentlich harmlosen Zweikampf hat es Seebachs Mittelfeldmotor mächtig erwischt

Das Leben schreibt oft verrückte Geschichten: Ausgerechnet an seiner langjährigen Wirkungsstätte hat es Alexander Heindl am Sonntag richtig schlimm erwischt. Beim Hallenturnier der SpVgg Osterhofen hat sich der Antreiber des TSV Seebach im ersten Gruppenspiel bei einem Allerweltszweikampf am Rücken verletzt. Der 27-jährige Realschullehrer schirmte an der Bande den Ball vor einem Gegenspieler ab, ehe er regelrecht zu Boden sackte und die Partie anschließend minutenlang unterbrochen war.