Doppelter Abgang beim Absteiger aus der Oberliga

– Foto: Carsten Trebuth

Doppelter Abgang beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Während der Oberliga-Absteiger bereits vor dem letzten Spieltag am Samstag gegen den FC Nöttingen den bitteren Gang in die Verbandsliga antreten muss, laufen die Personalplanungen für die kommende Saison längst auf Hochtouren. Mit Marko Andric und Berin Kardumovic verabschieden sich nun zwei Spieler, die erst im Winter zum Verein gestoßen waren.

In einer sportlich schwierigen Phase wagten beide damals bewusst den Schritt nach Bietigheim-Bissingen. Der FSV kämpfte bereits tief im Tabellenkeller ums sportliche Überleben, doch Andric und Kardumovic stellten sich der Herausforderung ohne Zögern. Mit großem Einsatz, Leidenschaft und hoher Bereitschaft versuchten beide, der Mannschaft neue Impulse zu verleihen. Vor allem in den vergangenen Monaten gehörten sie zu den Akteuren, die trotz der prekären Lage Verantwortung übernahmen und sich kompromisslos in den Dienst des Teams stellten.

Den Klassenerhalt konnten allerdings auch sie nicht mehr verhindern. Der FSV steht schon vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest und muss nach nur einer Saison den bitteren Weg aus der Oberliga Baden-Württemberg antreten. Dass der Verein die beiden Spieler nun verabschiedet, zeigt zugleich, wie umfassend der personelle Umbruch im Sommer ausfallen dürfte. In den sozialen Medien bedankte sich der Klub ausdrücklich für den Einsatz, den Ehrgeiz und das Engagement beider Akteure im Trikot der „08er“.