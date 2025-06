Doppelte Verstärkung für Rotenburg

Der Rotenburger SV trat auf dem Transfermarkt bislang kaum in Erscheinung. Nun verpflichtete er aber gleich zwei Akteure, die sich in der Landesliga Lüneburg bereits bestens auskennen.

Leon Krämer wechselt vom TSV Etelsen, Daniel Younis vom TB Uphusen zum letztjährigen Fünftplatzierten. Krämer blickt auf eine für ihn persönlich hervorragend gelaufene Rückrunde zurück. Der Angreifer feierte nach langwierigen Verletzungen sein Comeback und traf in elf Einsätzen beachtliche sieben Mal. Drei Treffer steuerte er am letzten Spieltag zum 4:1-Erfolg über Harsefeld bei, der Etelsen den kaum noch für möglich gehaltenen Klassenerhalt brachte. Dennoch bleibt Krämer den Schlossparkkickern nicht erhalten. „ Ich hoffe, dass ich dem Team helfen kann, um aufzusteigen", so er gegenüber der Kreiszeitung mit Blick auf die Rotenburger Ansprüche.

Der TB Uphusen, bisheriger Klub von Daniel Younis, verabschiedete sich dagegen aus der Landesliga. Der 26-Jährige bleibt der Liga jedoch treu. Er wird nach vier Jahren beim TBU, in denen er sogar noch Oberliga-Spiele absolvierte, in Zukunft ebenfalls der Rotenburger Dress tragen. Seinen neuen Verein bezeichnete er als „eine der besten Optionen der Region. Neben Verden ist es das Nonplusultra – da habe ich Bock drauf." Zuvor verpflichtete der ambitionierte RSV bereits Björn Hakansson aus Ottersberg. Weitere Neuzugänge scheinen nur unter besonderen Umständen möglich. „Wenn noch eine Granate auf dem Markt ist und unbedingt zum RSV will – gerne", sagte Trainer Dennis Mandel.