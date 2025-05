Doppelte Verstärkung für Erkenschwick: Biancardi und Ovelhey kommen

Die SpVgg Erkenschwick treibt die Kaderplanung für die Spielzeit 2025/2026 weiter voran. Mit Dario Biancardi und Andreas Ovelhey stoßen zwei Akteure zum Oberligisten, die sowohl sportlich als auch persönlich gut zur Ausrichtung des Vereins passen.

Biancardi, 23, wechselt vom Ligakonkurrenten Lüner SV an den Stimberg. Der Offensivspieler überzeugte in der Rückrunde mit dynamischem Spiel und technischer Finesse. Zuvor war er für Türkspor Dortmund aktiv, mit dem ihm der Aufstieg in die Regionalliga gelang. Die Verbindung nach Erkenschwick besteht schon länger: In der Jugend spielte Biancardi für die B-Junioren des Vereins, bevor er in die U17-Bundesliga zum Hombrucher SV wechselte. Auch als Zuschauer verfolgte er in den vergangenen Jahren regelmäßig die Spiele der ersten Mannschaft.