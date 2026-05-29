Doppelte Verstärkung für die Rotenburger Offensive

– Foto: Rolf Schmietow

Der Rotenburger SV will in der neuen Saison wieder ins Aufstiegsrennen eingreifen. Für das Vorhaben präsentierte er bereits die Neuzugänge vier und fünf, die sich auf ihren vorherigen Stationen für höhere Aufgaben empfohlen.

Can Sengül war einer der Lichtblicke beim TSV Ottersberg, der sich aller Voraussicht nach aus der Landesliga Lüneburg verabschieden muss. Der 22-Jährige trug in der vorangegeben Spielzeit mit 13 Treffern noch maßgeblich zum Klassenerhalt bei. Aktuell steht er bei lediglich fünf Toren, bot aber dennoch überzeugende Leistungen, weshalb sogar ein Wechsel in die Oberliga im Raum stand. Dieser zerschlug sich letztlich, womit Sengül aber scheinbar gut leben kann (via Kreiszeitung): „In der Landesliga interessierte mich außer Ottersberg nur ein Verein – das war Rotenburg.“

Neben ihm stößt ein weiterer flexibel einsetzbarer Offensivspieler zum RSV. Tetje Dziubinski machte beim den direkten Landesliga-Wiederaufstieg verpassenden TB Uphusen mit 15 Toren und zehn Vorlagen auf sich aufmerksam und schaffte so seinen endgültigen Durchbruch im Herrenbereich. Sein Wechsel bahnte sich schon frühzeitig an. „Das Interesse aus Rotenburg kam schon im Winter", berichtete Dziubinski, der erstmals in der Landesliga Lüneburg aktiv sein wird.