Doppelte Verstärkung aus Hallendorf - Bleckenstedt rüstet auf

Für den TSV Hallendorf verlief die Saison alles andere als gut und am Ende stieg man sogar aus der Bezirksliga ab. Doch nicht nur das. Nun verlor man auch noch zwei Leistungsträger an einen Landesligisten. Bleckenstedt ruft für zwei Spieler des Absteigers..

Außerdem kommt Can Akeem Özgür zum Landesliga-Sechsten der abgelaufenen Saison. Özgür ist auf den Außenpositionen flexibel einsetzbar. Sowohl defensiv, als auch offensiv. Ausgebildet bei Union Salzgitter, war Özgür in der abgelaufenen Saison ein absoluter Stammspieler und war in 26 von 27 Partien in der Startelf. Dabei traf er drei Mal.

Der erste von den Beiden ist Fabio Hajdaraj. Der Offensivspieler bringt jede Menge Tempo mit und hat den absoluten Zug zum Tor und den Willen, zu siegen. Hajdaraj ist sehr engagiert auf dem Feld, konnte den Abstieg aber nicht verhindern. In der abgelaufenen Saison traf er in 14 Partien drei Mal.

Statt dass die Beiden einen Schritt runter machen, geht es also eine Liga höher in die Landesliga. Bleckenstedt fehlte es in der abgelaufenen Saison etwas an Konstanz. Nun rüstete die Germania bisher schon gut auf und wird einen super Kader stellen, um in der kommenden Saison eine noch bessere Rolle zu spielen.