Doppelte Verstärkung aus der Kreisliga für den VfR Voxtrup

Der VfR Voxtrup verpflichtete schon einige neue Spieler, die großes Potential mitbringen. Nun verkündete der Landesliga-Aufsteiger via Instagram zwei weitere Transfers, die in dem höherklassigen Fussball noch eher Unbekannte sind. Doch die beiden Kicker aus der Kreisliga haben ihr Können schon deutlich unter Beweis gestellt...

Vom Kreisligisten Schledehausen kommen Moritz Wisniewski und Fabio Böer zum Landesligisten. Wisniewski ist 25 Jahre alt und wird die Offensive bei Voxtrup verstärken. Der Angreifer durchlief schon die Jugend in Schledehausen und stand von 2018 bis 2022 in 39 Spielen in der ersten Kreisklasse auf dem Platz, wobei er 17 Mal traf und sechs Treffer assistierte. Seit 2022 war Wisniewski mit Schledehausen in der Kreisliga aktiv und netzte dabei 37 Mal in 78 Partien. Hinzu kommen 30 Vorlagen. Die abgelaufene Saison war mit 28 Scorern in 27 Spielen besonders erfolgreich für den Stürmer.

Genau den gleichen sportlichen Werdegang ging auch der Verteidiger Fabio Böer, der vor allem durch seine starke Physis auffällt. Böer ist ebenfalls 25 Jahre alt und kommt auf 31 Partien in der ersten Kreisklasse, sowie 59 in der Kreisliga, wobei er fünf mal Traf und vier weitere Treffer vorlegte. Durch Verletzungen war Böer, der eine enorme Ruhe am Ball hat, nur zwölf Mal auf dem Feld.