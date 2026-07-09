Doppelte Verstärkung aus der Jahn-Schmiede für Schwaben Augsburg Jakob Krauss (19) und Johannes Rehwald (21) wechseln zum Regionalligisten +++ Auch Kaan Bengi (21) heuert beim TSV an von Mathias Willmerdinger · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Thomas Paschek (oben), Sportdirektor beim TSV Schwaben Augsburg, mit den beiden Neuzugängen aus der U21 des SSV Jahn Regensburg Johannes Rehwald (unten links) und Jakob Krauss. – Foto: Verein

Mit dem Verlauf der Vorbereitung ist der TSV Schwaben Augsburg nicht so recht glücklich. "Da uns leider die beiden ersten Testspiele ausgefallen sind, können wir nicht unbedingt zufrieden sein. Im letzten Test am Samstag gegen den TSV Bobingen und dann in der ersten Runde des Totopokals eine Woche vor Saisonstart wollen wir schauen, dass allmählich unsere Topelf auf den Rasen bringen", erläutert Thomas Paschek, neuer Sportdirektor bei den "Schwabenrittern". Im Hintergrund waren Paschek und seiner Mitstreiter zuletzt sehr fleißig und können drei weitere Neuzugänge präsentieren: Jakob Krauss (19)und Johannes Rehwald (21) kommen von der U21 des SSV Jahn Regensburg. Zudem heuert Kaan Bengi in der Fuggerstadt an. Der 21-Jährige wurde beim FC Augsburg und beim FC Bayern ausgebildet. Zuletzt war er in der Türkei unter Vertrag, nun kehrt er nach Deutschland zurück.

Die beiden Jahn-Youngsters wurden den "Schwabenrittern" über Spielerberater angeboten. "Vom Typ her passten beide in unser Anforderungsprofil. In den Probetrainings haben sie uns dann vollauf überzeugt. Wir sind von den Jungs begeistert", berichtet Paschek und geht ins Detail: "Johannes kann als hängende Spitze, aber auch als klassischer Stürmer agieren. Von ihm erhoffen wir uns die Torgefahr, die uns bisher im Kader so ein wenig fehlte. Jakob ist im Defensivbereich variabel einsetzbar. Er kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Außenverteidiger oder auch auf der Sechs spielen. Körperlich ist er für seine 19 Jahre enorm weit, er strahlt physisch eine große Präsenz aus. Er hat im Spielaufbau von hintern heraus große Qualitäten." Beide werden in Augsburg auch ihre berufliche Laufbahn vorantreiben und ab September ein Studium aufnehmen.

Schon ein etwas älterer Schnappschuss aus dem November 2022: Kaan Bengi am Ball für die U19 des FC Bayern. – Foto: Imago Images