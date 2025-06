Doppelte Verstärkung aus der Bezirksliga für die SVG Göttingen

Die SVG Göttingen konnte via Instagram zwei weitere Neuzugänge vorstellen und treibt die Personalplanung weiter voran. Noch befindet sich der Landesligist in der Sommerpause, doch hinter den Kulissen bauen die Göttinger einen noch besseren Kader auf..

Vom SC Hainberg wechselt Mahyar Nekuienia an den Sandweg. Der Offensivspieler absolvierte in der vergangenen Saison zwölf Einsätze in der Bezirksliga und steuerte dabei drei Treffer bei. Ausgebildet wurde der 20-Jährige beim JFV37, wo er durch seine Dynamik und Zielstrebigkeit früh auf sich aufmerksam machte.

„Schnelligkeit, Torgefahr und ein bedingungsloser Siegeswille – das sind seine fußballerischen Kernqualitäten“, heißt es aus dem Trainerteam. In Göttingen erhofft man sich von Nekuienia vor allem Impulse im Offensivspiel und die nötige Energie für die anspruchsvolle neue Spielzeit.