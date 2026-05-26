Doppelte Verlängerung: FC Norden hält Romeike und Fischbach Zwei Leistungsträger bleiben bis 2027 von p.s. · Heute, 14:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Der FC Norden hat zwei wichtige Personalentscheidungen für die Zukunft getroffen: Sowohl Simon Romeike als auch Johannes Fischbach haben ihre Verträge bis zur Saison 2026/27 verlängert und bleiben dem Bezirksligisten damit langfristig erhalten.

Besonders die Verlängerung von Simon Romeike besitzt für den FCN große Bedeutung. Der Offensivspieler gehört nicht nur sportlich zu den prägenden Akteuren der Mannschaft, sondern nimmt auch innerhalb des Teams eine wichtige Rolle ein. „Mit Simon bleibt uns nicht nur ein absolut wichtiger Torjäger erhalten, sondern auch ein Spieler, der menschlich perfekt in unsere Mannschaft passt“, erklärte der Verein. Vor allem seine Mentalität und seine Präsenz werden intern geschätzt. „Simon sorgt mit seiner Art immer für gute Stimmung in der Kabine, geht auf dem Platz immer voran und ist für unser Offensivspiel extrem wichtig“, hieß es weiter. Seine Qualität, sein Einsatz und seine Einstellung machen ihn aus Sicht des Vereins zu einem enorm wertvollen Bestandteil des Teams.

Auch Johannes Fischbach wird weiterhin das Trikot des FC Norden tragen. Der vielseitig einsetzbare Spieler überzeugte zuletzt vor allem durch seine Flexibilität und seine konstante Einsatzbereitschaft. „Johannes ist ein Spieler, den man auf mehreren Positionen einsetzen kann und der überall seine Leistung bringt“, betonte der Verein. Darüber hinaus wird insbesondere seine Mentalität hervorgehoben. „Mit seiner Leidenschaft, seinem Ehrgeiz und seiner Mentalität pusht er die gesamte Mannschaft immer wieder nach vorne“, erklärte der FCN. Fischbach verkörpere genau die Werte, die der Verein innerhalb der Mannschaft sehen wolle.