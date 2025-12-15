Doppelte Unterzahl ist für die Sportfreunde eine zu große Hypothek

Schnadt schoss seine Kameraden mit seinem ersten Treffer nach seiner langen Verletzungspause in Führung, als er nach einem abgefälschten Schuss von Sitter zur Stelle war. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff landete ein weiter Ball knapp im linken Seitenaus – der 26-Jährige spitzelte den Ball um einige Meter nach vorne und sah zur Verwunderung aller die Gelb-Rote Karte. „Hier wäre definitiv Fingerspitzengefühl angebracht gewesen“, erklärten El Halimi und Siebenbach nach dem Spielende unisono. „Bei Gleichzahl wäre das Pendel vermutlich in Richtung Baumberg ausgeschlagen, doch in Überzahl haben wir das Spiel gedreht“, so der FC-Coach.

Nach einer Stunde erzielte Giovanni Nkowa aus halblinker Position den Ausgleich – 1:1 (60.). Die couragierten und unermüdlichen Gastgeber hatten im Gegenzug nicht das nötige Schussglück – Sitter traf nach seinem Solo den rechten Innenpfosten (61.) – in doppelter Unterzahl startete SFB-Regisseur Timo Hölscher einen Alleingang aus der eigenen Hälfte, aber scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell an Remer (86.). Und in der Nachspielzeit traf der FC mitten ins Baumberger Herz – nach einem Lattenschuss landete das Spielgerät bei Gordon Wild, der eiskalt zum 2:1 vollendete (90.+1).

Auch danach gaben die SFB nicht auf – den Einschlag von Farhan Ghaznawi verhinderte Remer (90.+5). „Unser Plan ist bis zur ersten Ampelkarte aufgegangen. Wenn wir nicht in Unterzahl geraten wären, hätten wir den Dreier eingefahren. Aufgrund der Umstände hätten sich die Jungs zumindest einen Punkt verdient“, analysierte El Halimi, „dem Schiedsrichter ist das Spiel irgendwie aus der Hand geglitten.“