Doppelte Unterzahl ist für die Sportfreunde eine zu große Hypothek

Zum Jahresabschluss haben die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) eine unglückliche und unverdiente 1:2 (1:0)-Heimniederlage gegen den FC Büderich hinnehmen müssen. Nach der zweiten Niederlage in Folge rutschte die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi mit 24 Punkten auf den achten Platz ab, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz schmolz derweil auf fünf Zähler.
El Halimi modifizierte die Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf drei Positionen – Denis Sitter, Florian Haderer und Al-Hassan Turay ersetzten Berkem Kurt, Hayato Uchimura sowie den gesperrten Abwehrchef Sertan Yigenoglu, für den Ben Harneid die Rolle exzellent interpretierte. Im SFB-Gehäuse stand zum fünften Mal in dieser Saison der zuverlässige Thorsten Pyka, auf der Gegenseite gab Youngster Timon Julius Remer sein fehlerfreies Oberliga-Debüt.
Im letzten Hinrunden-Spiel zwischen den beiden enorm offensivstarken Teams waren die spürbar motivierten Akteure sofort auf Betriebstemperatur – es entwickelte sich eine rasante, körperbetonte, aber keineswegs überharte Partie. Die erste Chance verbuchten die Hausherren nach einem Angriff über Rechtsverteidiger Cem Dag, dessen Hereingabe Robin Schnadt knapp am rechten Pfosten vorbei setzte (6.). Zehn Minuten später parierte Pyka einen Schuss von Linus Ansumana aus kürzester Distanz (16.).
In der 22. Minute trat der kleinliche und zeitweilig überforderte Schiedsrichter Lars Aarts erstmals in Erscheinung, als er Schedler nach einer eher harmlosen Äußerung mit der ersten von 14 (!) Gelben Karten bedachte und von der Trainerbank hinter die Bande schickte. Mit zunehmender Spieldauer avancierte Aarts zum Protagonisten, denn hinzu kamen zwei „Ampelkarten“ gegen Schnadt (52.) und SFB-Kapitän Louis Klotz (73.), sodass sich der Spielfluss in entscheidendem Maß veränderte.
Schnadt schoss seine Kameraden mit seinem ersten Treffer nach seiner langen Verletzungspause in Führung, als er nach einem abgefälschten Schuss von Sitter zur Stelle war. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff landete ein weiter Ball knapp im linken Seitenaus – der 26-Jährige spitzelte den Ball um einige Meter nach vorne und sah zur Verwunderung aller die Gelb-Rote Karte. „Hier wäre definitiv Fingerspitzengefühl angebracht gewesen“, erklärten El Halimi und Siebenbach nach dem Spielende unisono. „Bei Gleichzahl wäre das Pendel vermutlich in Richtung Baumberg ausgeschlagen, doch in Überzahl haben wir das Spiel gedreht“, so der FC-Coach.
Nach einer Stunde erzielte Giovanni Nkowa aus halblinker Position den Ausgleich – 1:1 (60.). Die couragierten und unermüdlichen Gastgeber hatten im Gegenzug nicht das nötige Schussglück – Sitter traf nach seinem Solo den rechten Innenpfosten (61.) – in doppelter Unterzahl startete SFB-Regisseur Timo Hölscher einen Alleingang aus der eigenen Hälfte, aber scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell an Remer (86.). Und in der Nachspielzeit traf der FC mitten ins Baumberger Herz – nach einem Lattenschuss landete das Spielgerät bei Gordon Wild, der eiskalt zum 2:1 vollendete (90.+1).
Auch danach gaben die SFB nicht auf – den Einschlag von Farhan Ghaznawi verhinderte Remer (90.+5). „Unser Plan ist bis zur ersten Ampelkarte aufgegangen. Wenn wir nicht in Unterzahl geraten wären, hätten wir den Dreier eingefahren. Aufgrund der Umstände hätten sich die Jungs zumindest einen Punkt verdient“, analysierte El Halimi, „dem Schiedsrichter ist das Spiel irgendwie aus der Hand geglitten.“