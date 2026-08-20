🗣: Doppelte Unterzahl für Garmisch "sehr bitter" – SVU jubelt spät

Garmisch-Partenkirchen erlebte eine bittere Partie in der Bezirksliga Süd. – Foto: Davor Pavic

Sebastian Baumert, Trainer des TSV Moorenweis: "Die ersten zwanzig Minuten war es ein ausgeglichenes Spiel. In der Folge ist Gilching besser ins Spiel gekommen und hatte mehr Spielanteile als wir. Wir gehen trotzdem mit einem 0:0 in die Halbzeit und haben in der Kabine angesprochen, dass wir mehr Zugriff und zweite Bälle brauchen.

In der zweiten Halbzeit haben wir es gut umgesetzt. Es war ein Spiel mit wenig Torchancen. Wir haben wenig zugelassen und waren vor dem Tor richtig effektiv. Wir freuens uns nach fünf Spieltagen über die große Punkteausbeute."

Nico Formella, Trainer des SV Untermenzing: »Wir konnten gestern zu Hause 1:0 gegen Oberweikertshofen gewinnen, in einem umkämpften, aber in meinen Augen sehr fair geführten Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir uns schwergetan, richtig ins Spiel zu kommen, wir hatten viele einfache Fehler drin und haben uns auch im Angriffspressing schwergetan. Kompliment auch an Stefan und Oberweikertshofen, wie sie es immer wieder versucht und auch geschafft haben, im Spielaufbau unsere erste Linie zu überspielen. In der zweiten Halbzeit sind wir dann deutlich besser reingekommen, konnten richtig Betrieb machen, hatten gute Szenen in der gegnerischen Box und einen deutlich besseren Zugriff. In meinen Augen haben wir zwar aufgrund des späten Treffers etwas glücklich, aber dennoch verdient 1:0 gewinnen können, auch wenn wir am Ende durchaus noch das 1:1 kassieren können. Insgesamt war es für mich ein verdienter Sieg.« Stefan Held, Trainer des SC Oberweikertshofen: "In einem Spiel, in dem wir am Ende gern einen Punkt mitgenommen hätten, haben wir uns über das gesamte Spiel zu wenig Chancen erspielt. Untermenzing hat es sehr gut gemacht, hatte eine gute Raumaufteilung und hat uns gut bespielt. Wir hatten wenig Entlastung. Der Zeitpunkt, in dem das Tor fällt, ist natürlich sehr bitter. Wir haben in der Folge zwei richtig gute Abschlüsse, wo wir den Ball nicht im Tor unterkriegen. Im Großen und Ganzen hatte Untermenzing mehr vom Spiel, deshalb Glückwunsch nach Untermenzing."

Stefan Schwinghammer, Trainer des FC Garmisch-Partenkirchen: "Das Spiel war sehr bitter. Wir sind die ersten 40 Minuten deutlich besser, deutlich dominanter, schaffen es aber nicht die Chancen zu nutzen. Mit der ersten Unachtsamkeit kriegen wir direkt den Gegentreffer, was auch wieder sehr unglücklich gelaufen ist. Nichtsdestotrotz waren wir sehr gut im Spiel und kommen sogar in der ersten Halbzeit noch zurück, doch der Schiedsrichter hat aus unerklärlichen Gründen auf Abseits entschieden. Wir kommen gut aus der Halbzeit und sind deutlich dominanter. Wir vergeben am Anfang direkt eine Riesenchance, kommen dann aber verdient zum 1:1 und sind sogar am Drücker auf das 2:1. In der Folge kriegen wir eine rote Karte, wo keiner weiß warum, die uns natürlich das Spiel kostet. Das wir uns mit einer Unsportlichkeit in der gleichen Aktion doppelt schwächen, ist natürlich bitter und unserer Fehler. Zu neunt haben wir es dann gut runtergespielt. Am Ende ist es aufgrund der doppelten Unterzahl ein Punktgewinn, auch wenn deutlich mehr drinnen gewesen wäre."

Manuel Schwarz, Teamchef des MTV München: "Wir haben heute bei einem hochsympathischen Gast antreten dürfen, sympathische Mannschaft, sympathische Gäste und sympathische Trainer. Ähnlich wie wir hat auch der FC Dresdenhofen mit sehr vielen Ausfällen zu kämpfen. Trotzdem merkt man natürlich an, dass die alle eine tolle fußballische Ausbildung haben und einen gepflegten Ball spielen. Nichtsdestotrotz muss ich meiner Mannschaft natürlich ein riesiges Kompliment aussprechen. Wir haben jetzt am fünften Spieltag erst ein Spiel verloren. Und das, obwohl die Umstände bei uns wirklich momentan nicht berauschend sind – durch Verletzte, Urlauber und so weiter. Die Mannschaft kommt halt massiv über den Charakter. Und wenn du dann am Samstag gegen Kosova eher unzufrieden bist, weil wir das Spiel nicht gewinnen konnten, aber trotzdem in der letzten Minute den Ausgleichstreffer erzielen, ist natürlich schon die Frage: Wie gehen wir dann am Mittwoch damit um? Wir haben keinen Etat und keine bezahlten Fußballer, was bedeutet: Ausfälle müssen wir mit Spielern aus der zweiten Mannschaft kompensieren oder mit Jugendspielern. Das haben wir dann heute getan und sie haben es richtig gut gemacht. Wir kommen extrem über Kameradschaft und das haben wir heute in 90 Minuten bewiesen. Dementsprechend freuen wir uns über den Sieg, weil wir jeden Punkt brauchen, um die Klasse zu erhalten."