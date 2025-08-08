Doppelte Unterzahl, doppeltes Drama in der Nachspielzeit

Maximales Drama in Schweinfurt: Die Schnüdel kämpften in doppelter Unterzahl am Freitagabend vor mehr als 9.000 Zuschauern um einen Punkt gegen Energie Cottbus. In der Nachspielzeit allerdings entschieden die Gäste aus der Lausitz doch noch die Partie zu ihren Gunsten...
1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer, Devin Angleberger, Johannes Geis, Joshua Endres (68. Kristian Böhnlein), Sebastian Müller (80. Nils Piwernetz), Jakob Tranziska (27. Michael Dellinger), Manuel Wintzheimer (68. Tim Latteier) - Trainer: Victor Kleinhenz
FC Energie Cottbus: Elias Bethke, Axel Borgmann (80. Can-Yahya Moustfa), Tim Campulka, Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, Leon Guwara, Jonas Hofmann (66. Jannis Boziaris), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Erik Engelhardt (66. Ted Tattermusch), Justin Butler (90. Romarjo Hajrulla)
Tore: 0:1 Tim Campulka (90.+5), 0:2 Can-Yahya Moustfa (90.+8)
Gelb-Rot: Johannes Geis (66./1. FC Schweinfurt 05/Wiederholtes Foulspiel)
Gelb-Rot: Michael Dellinger (83./1. FC Schweinfurt 05/Wiederholtes Foulspiel)
Zuschauer: 9.261