Doppelte Unterzahl, doppeltes Drama in der Nachspielzeit



In einem packenden Duell in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion traf der 1. FC Schweinfurt 05 auf den FC Energie Cottbus. Vor der tollen Kulisse von 9.261 Zuschauern bestritt Schweinfurt nach 23 Jahren sein erstes Heimspiel im Profifußball. Die ersten Minuten gehörten den Hausherren, die durch einen Freistoß von Geis eine große Chance hatten, als Trslic den Pfosten traf. Cottbus antwortete mit einem gefährlichen Fernschuss von Butler, der von Schweinfurts Keeper Stahl pariert wurde. Im Verlauf der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams, wobei Cottbus durch einige Freistöße und Ecken mehr Druck aufbaute. Ein Schuss von Pelivan ging kurz vor der Halbzeit über das Tor, während Stahl im Schweinfurter Tor einige Male sicher zur Stelle war.



Die zweite Halbzeit begann mit einer weiteren Chance für Schweinfurt, doch Krätschmers Kopfball ging knapp vorbei. Cottbus wurde offensiver, und nach einer gelb-roten Karte für Geis (66.) schien die Partie endgültig in Richtung der Lausitzer zu kippen. Noch kniffliger wurde es für die Hausherren, als auch noch Mike Dellinger mit Gelb-Rot vom Feld geschickt wurde (83.). In doppelter Unterzahl kämpfte Schweinfurt aufopferungsvoll um den Punkt - doch in der Nachspielzeit stach Cottbus doch noch doppelt zu...

Alles auf einen Blick: