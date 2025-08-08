 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Die Schweinfurter gingen auch im ersten Heimspiel in der 3. Liga leer aus.
Die Schweinfurter gingen auch im ersten Heimspiel in der 3. Liga leer aus. – Foto: Imago Images

Doppelte Unterzahl, doppeltes Drama in der Nachspielzeit

Freitag - 2. Spieltag: Schweinfurt unterliegt Energie Cottbus mit 0:2

Verlinkte Inhalte

3. Liga
FC Energie
Schweinfurt

Maximales Drama in Schweinfurt: Die Schnüdel kämpften in doppelter Unterzahl am Freitagabend vor mehr als 9.000 Zuschauern um einen Punkt gegen Energie Cottbus. In der Nachspielzeit allerdings entschieden die Gäste aus der Lausitz doch noch die Partie zu ihren Gunsten...

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
0
2

In einem packenden Duell in der Riedel Bau Arena im Sachs-Stadion traf der 1. FC Schweinfurt 05 auf den FC Energie Cottbus. Vor der tollen Kulisse von 9.261 Zuschauern bestritt Schweinfurt nach 23 Jahren sein erstes Heimspiel im Profifußball. Die ersten Minuten gehörten den Hausherren, die durch einen Freistoß von Geis eine große Chance hatten, als Trslic den Pfosten traf. Cottbus antwortete mit einem gefährlichen Fernschuss von Butler, der von Schweinfurts Keeper Stahl pariert wurde. Im Verlauf der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams, wobei Cottbus durch einige Freistöße und Ecken mehr Druck aufbaute. Ein Schuss von Pelivan ging kurz vor der Halbzeit über das Tor, während Stahl im Schweinfurter Tor einige Male sicher zur Stelle war.

Die zweite Halbzeit begann mit einer weiteren Chance für Schweinfurt, doch Krätschmers Kopfball ging knapp vorbei. Cottbus wurde offensiver, und nach einer gelb-roten Karte für Geis (66.) schien die Partie endgültig in Richtung der Lausitzer zu kippen. Noch kniffliger wurde es für die Hausherren, als auch noch Mike Dellinger mit Gelb-Rot vom Feld geschickt wurde (83.). In doppelter Unterzahl kämpfte Schweinfurt aufopferungsvoll um den Punkt - doch in der Nachspielzeit stach Cottbus doch noch doppelt zu...

Alles auf einen Blick:

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Luca Trslic, Thomas Meißner, Lucas Zeller, Pius Krätschmer, Devin Angleberger, Johannes Geis, Joshua Endres (68. Kristian Böhnlein), Sebastian Müller (80. Nils Piwernetz), Jakob Tranziska (27. Michael Dellinger), Manuel Wintzheimer (68. Tim Latteier) - Trainer: Victor Kleinhenz
FC Energie Cottbus: Elias Bethke, Axel Borgmann (80. Can-Yahya Moustfa), Tim Campulka, Henry Rorig, Nyamekye Awortwie-Grant, Leon Guwara, Jonas Hofmann (66. Jannis Boziaris), Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Erik Engelhardt (66. Ted Tattermusch), Justin Butler (90. Romarjo Hajrulla)
Tore: 0:1 Tim Campulka (90.+5), 0:2 Can-Yahya Moustfa (90.+8)
Gelb-Rot: Johannes Geis (66./1. FC Schweinfurt 05/Wiederholtes Foulspiel)
Gelb-Rot: Michael Dellinger (83./1. FC Schweinfurt 05/Wiederholtes Foulspiel)
Zuschauer: 9.261

Aufrufe: 08.8.2025, 22:15 Uhr
red/mwiAutor