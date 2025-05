Doppelte Unterzahl besiegelt Niederlage

Einen rabenschwarzen Tag erlebte unser Kreisligateam beim Gastspiel der Sportfreunde aus Forchheim am Mühlenweg. Mit ihrem ersten Torabschluss gingen die Gäste durch einen Sonntagsschuss bereits nach vier Minuten in Führung. Davon ließ sich die TSV-Elf zunächst nicht beirren und suchte ihr Heil ebenfalls in der Offensive. Einen scharf getretenen Hauser-Eckball entschärfte FVF-Keeper Schäfer in höchster Not, bevor Wernert den Abpraller ebenso wenig gewinnbringend verwerten konnte (13.). Nach Vorlage von Wernert verzog dann Marcel Baier um ein gutes Stück (14.). Auf der Gegenseite zeichnete sich Marvin Baier im Auerbacher Kasten durch eine klasse Parade in Handballtorwart-Manier gegen Lukas Grob aus, auch wenn vorher eine deutliche (wenn auch ungeahndete) Abseitsposition vorgelegen hatte (16.). Zwei Minuten später räumte Schäfer den auf ihn zustürmenden Erismann ohne Rücksicht auf Verluste im Strafraum ab, woraufhin der Unparteiische folgerichtig auf den Punkt zeigte. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kapitän Balzer eiskalt in den rechten Winkel zum 1:1. Nun plätscherte die Partie eine Weile vor sich hin und beide Teams wagten sich nicht mehr wirklich in die gegnerischen Sechzehner. Erst kurz vor der Pause wurde es nochmal spannend. Zunächst scheiterte Balzer mit einem Freistoß aus halbrechter Position, den die Sportis gerade noch aus der Gefahrenzone beförderten (38.), ehe Striby von rechts am langen Pfosten vorbeizielte (42.) und auch Baier nach Vorarbeit von Erismann und Guthmann nicht zum Erfolg kam (45.+3). So ging es mit dem leistungsgerechten Remis in die Pause.

Nach Wiederanpfiff bot sich den zahlreichen Zuschauern bei bestem Fußballwetter das gleiche Bild wie zu weiten Teilen der ersten Hälfte. Der Großteil des Geschehens spielte sich im Mittelfeld ab, ohne dass es zu nennenswerten Torraumszenen kam. Dies änderte sich jedoch in Minute 62, als Erismann nach einem angeblichen Foulspiel auf Höhe der Mittellinie und seinem mitgeteilten Unverständnis direkt mit der ziemlich überzogenen Ampelkarte vom Platz gestellt wurde. Die Chance zur Führung bot sich daraufhin aber zuerst dem TSV, als Balzer Baier auf die Reise schickte, der jedoch an Schäfers Reaktion scheiterte (63.). Vollends die Felle davon schwimmen sah man im Auerbacher Lager nur vier Zeigerumdrehungen später: Der bereits gelbverwarnte Meier versuchte seinen Gegenspieler nach einem Ballverlust mit unfairen Mitteln am Torabschluss zu hindern, was eine weitere gelb-rote Karte und einen Strafstoßpfiff zur Folge hatte. Grob schickte Baier in die falsche Ecke und es stand 1:2 (68.). Trotz zwei Mann Unterzahl hatte der TSV durchaus noch Chancen auf den Ausgleich, aber sowohl der eingewechselte Dollmann nach Vorarbeit von Moser und Hauser (75.), Hauser per Freistoß (86.), als auch Spielertrainer Bernecker (87.) konnten Schäfer nicht überwinden. Einmal verpassten auch die Sportfreunde die Chance auf die Entscheidung, als Moser den Ball in höchster Not noch an die Latte lenkte und die Gäste den Nachschuss vergaben (83.). Den Deckel auf die Partie machten sie dann tief in der Nachspielzeit: Nach unnötigem Ballverlust im Aufbauspiel stach Joker Pittendörfer zum schmeichelhaften 1:3. Eine äußerst bittere Pleite für die Bernecker-Elf, die sie sich aufgrund der Undiszipliniertheiten im zweiten Durchgang selbst zuzuschreiben hat. Nächste Woche steht das Auswärtsspiel bei den so gut wie abgestiegenen Söllingern auf dem Plan, wo der TSV dringend zum Punkten angehalten ist, wenn man den Klassenerhalt endlich in trockene Tücher bringen will.