Doppelte Rückkehr: TuS Immekeppel präsentiert die ersten Neuzugänge

– Foto: TuS Immekeppel

Bei den ersten beiden Neuverpflichtungen für die kommende Saison setzt der Verein voll auf Identifikation, Vereins-DNA und bekannte Gesichter. Mit Roger Sauer und Jelle Schwirten kehren zwei ehemalige Akteure an ihre alte Wirkungsstätte zurück. Beide Transfers bringen zudem eine ganz besondere emotionale Note mit sich, da beide Akteure künftig gemeinsam mit ihren Brüdern für die Grün-Weißen auflaufen werden.

Dynamik für die Zentrale: Roger Sauer kehrt zurück

Für das Mittelfeld vermeldet der TuS die Rückkehr von Roger Sauer. Der 21-Jährige ist am Dörenberg bestens bekannt und lief bereits in der Vergangenheit im Trikot des TuS Immekeppel auf. Zuletzt war er beim TuS Lindlar aktiv, wo er maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt war. In Lindlar stellte er seine fußballerischen Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis. Nun zieht es ihn zurück zu seinen Wurzeln: Mit seinem enormen Einsatz, seiner Ausdauer und seinem hohen Tempo soll er der Immekeppeler Zentrale im Mittelfeld künftig noch mehr Stabilität und Dynamik verleihen. Ein besonderes Highlight für Sauer: Künftig steht er wieder gemeinsam mit seinem Bruder auf dem Platz.

Ein gelernter Keeper mit kurioser Vorgeschichte: Jelle Schwirten verstärkt das Torwart-Team

Ebenfalls ein altbekanntes Gesicht ist der zweite Neuzugang für die neue Saison. Mit Jelle Schwirten dürfen die Verantwortlichen einen weiteren echten Rückkehrer begrüßen. Der 19-Jährige trug bereits in seiner Jugendzeit das Trikot des Vereins und kehrt nun nach einem Intermezzo beim SV Linde an seine alte Wirkungsstätte zurück. Seine sportliche Vita der jüngeren Vergangenheit bringt eine kuriose Facette mit sich: Während er beim SV Linde noch als Feldspieler auf dem Platz stand, zieht es ihn in Immekeppel wieder zurück in den Kasten. Beim TuS wird er künftig wieder zwischen den Pfosten stehen und das Torhüter-Team verstärken. Trotz seines jungen Alters bringt er eine Menge Ehrgeiz, großes Entwicklungspotenzial und extreme Einsatzbereitschaft mit. Auch für ihn schließt sich ein Kreis, da er in der kommenden Spielzeit genau wie Roger Sauer gemeinsam mit seinem Bruder für den TuS auf Punktejagd gehen wird.