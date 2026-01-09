Doppelte Rückkehr: MSV Bonn holt Sofort-Verstärkungen

Der MSV Bonn hat mit 18 Punkten und dem achten Tabellenplatz eine ordentliche Hinrunde gespielt. Um auch in der Rückrunde nichts mit der Abstiegszone zu tun zu haben, hat der Bezirksliga-Aufsteiger von 2023 nun nachgerüstet. In Safak Temel und Arthur Ruppel hat der MSV zwei Rückkehrer vorgestellt.

Temel als "Wunschtransfer"

Temel kommt vom Ligakonkurrenten SV Niederbachem zum Tabellenachten. Der Verteidiger war Anfang 2024 vom MSV zum 1. FC Niederkassel gewechselt, ein Jahr später nach Niederbachem und nun zurück an seine alte Wirkungsstätte. "Der Kontakt zum MSV ist ehrlich gesagt nie so wirklich ganz abgerissen seit meinem Wechsel vor 2 Jahren und als die Verantwortlichen nun auf mich zukamen haben wir sehr schnell einen gemeinsamen Nenner gefunden, denn der Verein hat sich in den letzten 2,5 Jahren in der Bezirksliga etabliert und Stück für Stück verbessert", wird der 23-Jährige auf dem Instagramaccount des Bonner Bezirksligisten zitiert.

Für Trainer Mesih Celik sei Temel ein "Wunschtransfer" gewesen, "denn er verkörpert genau den Spielertypen den wir für unser Spiel benötigen: Jung, dynamisch, körperlich robust, laufstark und stets ein Teamplayer", so der Chefcoach.