Doppelte Power für den FV Biberach

Mit Francesco Iaconisi und Salvatore Moscatello hat der Verein gleich zwei neue sportliche Leiter eingestellt, die mit ihrer Erfahrung und Leidenschaft neue Impulse setzen wollen. Francesco Iaconisi ist ein alter Bekannter beim FVB. Nach einem Jahr beim Regionalligisten FV Illertissen, wo er als sportlicher Leiter der U23 tätig war, kehrt er nun zurück – aus voller Überzeugung und mit viel Herzblut. „Biberach ist für mich eine Herzensangelegenheit“, sagt Iaconisi, der sein Netzwerk und umfassendes Know-how mitbringt, um den Verein sportlich weiterzuentwickeln.

An seiner Seite steht Salvatore Moscatello, der selbst viele Jahre als Trainer aktiv war. Nach seiner Ausbildung zum Vereinsmanager war er mehrere Jahre international als Spielerberater unterwegs. Zuletzt war er beim FV Illertissen in der Jugendleitung tätig – auch er bringt also reichlich Erfahrung im strukturellen und sportlichen Bereich mit. Mit diesem Paket an Netzwerk wollen Sie gemeinsam den FV Biberach mit “doppelter Power” auf ein neues Level heben.