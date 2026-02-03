Doppelte Power: Finlay-Zwillinge verstärken den STK Eilvese

Der STK Eilvese setzt auf doppelte Verstärkung und verpflichtet mit Alec und Sean Finlay zwei Spieler für die Landesliga Hannover.
Mit Alec Finlay und Sean Finlay schließen sich dem STK Eilvese zwei eineiige Zwillinge an, die zuletzt für den Bezirksligisten TSV Luthe aufliefen. Beide Spieler stehen laut ihres neuen Vereins für Energie, Lernbereitschaft und Entwicklungspotenzial und sollen sich beim Landesligisten sportlich weiterentwickeln.
Alec Finlay kam in der Hinrunde beim TSV Luthe auf elf Ligaeinsätze und erzielte dabei zwei Treffer. Sein Bruder Sean absolvierte 13 Ligaspiele und war ebenfalls zweimal erfolgreich. Nun folgt für beide der nächste Schritt in der Landesliga Hannover.
Der Verein verbindet mit dem Wechsel die Erwartung, dass die beiden jungen Spieler ihre Qualitäten künftig auch auf höherem Niveau einbringen. In einer Mitteilung auf Instagram heißt es: „Die beiden Neustädter bringen frischen Ehrgeiz, Tempo und Spielfreude mit und wollen sich Schritt für Schritt im schwarz-weißen Trikot beweisen. Sie sind jung, motiviert und bereit, sich jeden Tag weiterzuentwickeln.“