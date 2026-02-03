Doppelte Power: Finlay-Zwillinge verstärken den STK Eilvese

Alec und Sean Finlay (v. l.) wechseln vom TSV Luthe zum Landesligisten STK Eilvese – Foto: Philipp Reichelt

Der STK Eilvese setzt auf doppelte Verstärkung und verpflichtet mit Alec und Sean Finlay zwei Spieler für die Landesliga Hannover.

Mit Alec Finlay und Sean Finlay schließen sich dem STK Eilvese zwei eineiige Zwillinge an, die zuletzt für den Bezirksligisten TSV Luthe aufliefen. Beide Spieler stehen laut ihres neuen Vereins für Energie, Lernbereitschaft und Entwicklungspotenzial und sollen sich beim Landesligisten sportlich weiterentwickeln.

Alec Finlay kam in der Hinrunde beim TSV Luthe auf elf Ligaeinsätze und erzielte dabei zwei Treffer. Sein Bruder Sean absolvierte 13 Ligaspiele und war ebenfalls zweimal erfolgreich. Nun folgt für beide der nächste Schritt in der Landesliga Hannover.