Doppelte Kompetenz: Türkspor Stuttgart geht neue Wege

Türkspor Stuttgart setzt in der Saison 2026/27 bewusst auf ein Trainer-Duo und geht damit neue Wege in der sportlichen Ausrichtung. Mit Memik Erdogan und Damir Bosnjak tragen künftig zwei Verantwortliche gemeinsam die sportliche Leitung der Mannschaft.

Durch die Aufteilung der Aufgaben und die Bündelung ihrer jeweiligen Stärken soll die Mannschaft sowohl im Trainingsalltag als auch im Spielbetrieb gezielt weiterentwickelt werden. Der Verein verspricht sich davon mehr Variabilität, klare Abläufe und zusätzliche Stabilität innerhalb des Teams.