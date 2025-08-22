Doppelte Heimpremiere

Die Voraussetzungen für den erhofften ersten Ligasieg sind gegeben. Der ASC Neuenheim empfängt einen bislang enttäuschenden Gegner und der FC Dossenheim will mit einer verstärkten Defensive gegen Gartenstadt den ersten Dreier

"Ich kann verstehen, wie man zu dieser Einschätzung kommen kann", sagt Linus Sandmann. Der Trainer des ASC Neuenheim darf mit seinen Schützlingen am Sonntag gegen den noch punktlosen FC Türkspor Mannheim nach zwei Auswärtspartien das erste Heimspiel bestreiten (Anpfiff, 15 Uhr). "Endlich ein Heimspiel", freut sich der 34-Jährige deshalb.

Die Anatomen stehen bei einem Zähler, einer Nullnummer in Viernheim folgte eine 0:2-Niederlage in Gartenstadt. Sandmann bilanziert: "Wir haben diszipliniert verteidigt und unsere Strukturen gehalten, deshalb war es inhaltlich alles andere als ein Rückschlag."

"Ich war über die teilweise hohen Ergebnisse auf den anderen Sportplätzen etwas überrascht", sagt Sandmann und erläutert, „insgesamt hätte ich gedacht, dass es ein bisschen enger in den Spielen zur Sache geht.“

Für Seydou Sy bestand kein Zweifel daran, "dass die Landesliga sehr stark besetzt ist." Der Trainer des FC Dossenheim steht mit seiner Mannschaft nach zwei Partien mit einem Punkt auf der Habenseite da. Luft nach oben ist vorhanden, im besten Fall soll am Sonntag gegen den VfB Gartenstadt der erste Dreier her (Anpfiff, 15 Uhr). Der FC-Trainer weiß, "dass Gartenstadt immer viele Zuschauer mitbringt und dass das ein Gegner ist, gegen den es immer Spaß macht."

Wie stehen Sie zu der jetzt schon kommenden englischen Woche?

Den Anatomen geht es wie so vielen anderen auch. "Wir spüren die Urlaubsphase deutlich und deshalb werden die drei anstehenden Partien noch einmal eine echte Herausforderung", sagt der ASC-Trainer vor dem Beginn der englischen Woche. Er lobt die Einsatzbereitschaft seiner Kicker und sagt, "von Bank erhalten wir trotzdem jedes Mal richtig gute Energie." Das kann innerhalb von acht Tagen gegen Türkspor, in Lobbach und gegen St.Leon sehr wichtig werden.

"Das ist egal, wir wussten von Anfang an, wie schwer es mit 18 Mannschaften und dem Spielplan wird", erläutert Sy, der ausgerechnet in der englischen Woche mit den nach Gartenstadt folgenden Duellen bei Türkspor Mannheim am kommenden Mittwoch und vier Tage darauf gegen Lobbach auf vier Urlauber verzichten muss. Der 47-Jährige sagt: "Das können wir ohnehin nicht beeinflussen und haben aber wohlwissend auch unseren Kader breiter aufgestellt, weil eben so viele Spiele anstehen."

Zehn Gegentore aus zwei Spielen stechen beim Blick auf die Tabelle heraus. "Das ist viel zu viel", weiß Sy und hofft, "diese Schwachstelle schnell beheben zu können." Am anderen Ende des Spielfeldes gibt es wenig zu beanstanden, "immerhin schießen wir viele Tore."

Der Spieltag beginnt mit zwei Samstagspartien. Der FC Bammental und die SG-SV Lobbach bestreiten an der Schwimmbadstraße ein Derby (Anpfiff, 15.30 Uhr). Die ungeschlagenen Pokalhelden des ASV Eppelheim haben andererseits aber auch noch nicht gewonnen. Nach zwei Remis soll beim SV 98 Schwetzingen der erste Dreier her (Anpfiff, 17 Uhr).

Gipfeltreffen-Potenzial verspricht das Gastspiel des VfB St.Leon bei Srbija Mannheim am Sonntag (Anpfiff, 15 Uhr). Zeitgleich muss der FV Nußloch zur exzellent gestarteten SG Kirchardt.