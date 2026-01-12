Doppelte Heimkehrer für den Goslarer SC 08

– Foto: André Nückel

Zwei bekannte Gesichter, ein klares Signal: Mit den Rückkehrern Dominic Bahlo und Caner Gülsen rüstet der Goslarer SC 08 im Winter personell auf und unterstreicht seine Ambitionen für die zweite Saisonhälfte.

Besonders pikant ist die Rückkehr von Dominic Bahlo. Der Mittelfeldstratege hatte dem GSC noch in der zweiten Pokalrunde mit einem sehenswerten Freistoß aus über 25 Metern das Aus beschert, damals im Trikot des BSC Acosta. Dort lief er in dieser Landesligasaison elf mal für den Verein auf und konnte laut FuPa-Statistik ca536 Minuten sammeln (6 mal Startelf und 5 Einwechslungen). Nun läuft Bahlo wieder in Blau und Weiß auf. Seine technischen Fähigkeiten, seine Spielübersicht und sein taktisches Verständnis sollen dem Goslarer Mittelfeld neue Impulse verleihen.

Auch Caner Gülsen bringt wertvolle Erfahrung mit nach Goslar. Der zweikampfstarke Defensivspieler wechselte im vergangenen Sommer zum BV Germania Wolfenbüttel und konnte dort Landesligaluft schnuppern, konnte allerdings nur 223 Minuten sammeln (6 Einsätze). Mit seiner körperlichen Präsenz, Leidenschaft und Mentalität soll er dem Team sofort Stabilität und Intensität geben und hat in Goslar wieder Chance auf mehr Einsatzzeiten.