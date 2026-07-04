Doppelte Freude: VfB Krieschow gewinnt und Alexander Bittroff bleibt

Das heutige Vorbereitungsspiel verlangte der Mannschaft von Trainer Robert Koch alles ab. Vor 50 Zuschauern entwickelte sich eine intensive Begegnung zwischen der SG Union 1919 Klosterfelde und dem VfB 1921 Krieschow. Aus Sicht des VfB Krieschow stand dieser Test im Zeichen des Willens und der Moral. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung, als Rayko Kühn in der 42. Spielminute das 1:0 für Klosterfelde erzielte. Dieser späte Gegentreffer kurz vor der Pause forderte die Krieschower emotional heraus, doch das Team bewies in der zweiten Halbzeit eine bemerkenswerte Reaktion.

Der Ausgleich durch den Routinier

Der emotionale Wendepunkt der Partie folgte in der Schlussphase der zweiten Hälfte. In der 75. Minute war es Alexander Bittroff, der für den VfB 1921 Krieschow den erlösenden Ausgleichstreffer zum 1:1 markierte. Dieser Treffer besaß eine ganz besondere Symbolkraft, da der Verein eine wegweisende Personalentscheidung bekannt gegeben hatte: Alexander Bittroff hat seinen Vertrag beim VfB Krieschow verlängert und wird auch weiterhin das Trikot des VfB tragen. Seine sportliche Qualität und Bedeutung für das Gefüge unter Robert Koch stellte der Akteur mit diesem wichtigen Tor unter Beweis.

Manuel Seibt sorgt für den späten Jubel

Die Krieschower drängten nach dem Ausgleich weiter nach vorne und belohnten sich kurz vor dem Abpfiff für ihren leidenschaftlichen Einsatz. In der 88. Spielminute erzielte Manuel Seibt den viel umjubelten Treffer zum 1:2-Endstand. Damit drehte der VfB 1921 Krieschow das Spiel komplett und verbuchte einen emotionalen Erfolg in der laufenden Vorbereitung.

Ein Transfercoup bindet sich weiter an den Verein

Die Vertragsverlängerung von Alexander Bittroff stellt für den VfB 1921 Krieschow eine fundamentale Nachricht für die Zukunft dar. Mit seiner ursprünglichen Verpflichtung im Sommer 2025 war dem Verein ein echter Transfercoup gelungen. Der gebürtige Lauchhammeraner kehrte nach vielen erfolgreichen Jahren im Profifußball in seine Heimatregion zurück. Vom ersten Tag an übernahm er Verantwortung auf und neben dem Spielfeld.

Seine Vita sucht ihresgleichen: Der 36-jährige Innenverteidiger bestritt in seiner Karriere bereits 500 Pflichtspiele. Dazu zählen 185 Einsätze in der 2. Bundesliga, 169 Partien in der 3. Liga, 61 Regionalligaspiele sowie 17 Einsätze im DFB-Pokal. Seine Stationen beim FC Energie Cottbus, FSV Frankfurt, Chemnitzer FC, KFC Uerdingen, dem 1. FC Magdeburg und dem SSV Jahn Regensburg machen ihn zu einem der erfahrensten Akteure. Mit seiner Ruhe, Professionalität und Führungsstärke ist er ein zentraler Ansprechpartner und gibt den jungen Spielern wertvolle Orientierung.

Der Blick richtet sich auf das kommende Duell

Nach dem emotionalen Erfolg im heutigen Testspiel wechselt der Fokus der Mannschaft nun direkt auf die nächste anstehende Aufgabe. Am Samstag, dem 11.07.2026, reist der VfB 1921 Krieschow zum FC Oberlausitz Neugersdorf. Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen. Für Trainer Robert Koch und seine Spieler bietet dieses Aufeinandertreffen die nächste Gelegenheit, den Rhythmus zu verfeinern und die Form aus dem heutigen Sieg gegen Klosterfelde zu bestätigen.