Doppelte Freude beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen - Robin Reiter wechselt von Unterammergau

Im zweiten Testspiel hat es mit dem ersten Sieg geklappt: Bei Ligakonkurrent SV Aubing behielten die Landesliga-Fußballer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen am Samstag knapp mit 2:1 die Oberhand.

Markus Ansorge war nicht nur wegen der erkennbaren Steigerung gegenüber der 1:4-Pleite gegen den TSV Landsberg angetan, er darf sich auch über einen weiteren Zugang freuen.

Ansorge zeigt sich begeistert von Robin Reiters Zusage. „Er hat eine unglaubliche Dynamik, ist stark am und gegen den Ball. Genau das, was wir im Zentrum noch brauchen.“ Der FC-Coach spricht gar vom „nächsten Level“, auf das der Unterammergauer seiner Elf helfen werde. In Aubing war Reiter noch nicht im Einsatz. Galt ebenso für Moritz Müller, Noah Pawlak, Jakob Jörg und Lukas Kunzendorf. Dennoch war das Spiel der Gäste recht ordentlich anzusehen.