Doppelte Ehrung für zwei Macher von G. B. · Heute, 10:37 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Bad Bentheim

Felix Roggmann und Mirco Fischer im Rahmen von „Ehrenamt überrascht“ ausgezeichnet - Würdigung für jahrelangen Einsatz im Hintergrund

Der SV Bad Bentheim durfte sich über eine besondere Anerkennung freuen: Im Zuge der Aktion „Ehrenamt überrascht“ wurden Felix Roggmann und Mirco Fischer für ihr herausragendes Engagement innerhalb des Vereins ausgezeichnet. Überreicht wurde die Ehrung durch Denis Herold vom Kreissportbund Grafschaft Bentheim, unterstützt von Anja Kotte als Vertreterin der Sparkasse. Einsatz weit über den Fußballplatz hinaus

Mit Felix Roggmann und Mirco Fischer wurden zwei Personen geehrt, die sinnbildlich für Verlässlichkeit, Einsatzbereitschaft und Herzblut in der Fußballabteilung des SV Bad Bentheim stehen. Beide engagieren sich nicht nur auf dem Platz, sondern investieren auch im Seniorenfußball-Vorstand viel Zeit, Verantwortung und Leidenschaft in die Vereinsarbeit. Gerade diese oft unsichtbaren Aufgaben im Hintergrund sind für das Funktionieren eines Vereins von enormer Bedeutung. Der SV Bad Bentheim hebt hervor, dass beide mit ihrem Einsatz nachhaltige Wirkung für den gesamten Klub entfalten.

Sichtbares Zeichen für gelebtes Ehrenamt Die Auszeichnung im Rahmen von „Ehrenamt überrascht“ ist für den Verein deshalb weit mehr als eine symbolische Geste. Sie macht deutlich, dass ehrenamtliche Arbeit wahrgenommen und wertgeschätzt wird. Mit der Ehrung von Roggmann und Fischer erhält das Ehrenamt beim SV Bad Bentheim ein sichtbares Gesicht und zugleich ein verdientes Dankeschön an zwei prägende Stützen der SVB-Familie.