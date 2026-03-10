Doppelt Gold für Württemberg: Donzdorf und Ravensburg glänzen!

Am vergangenen Wochenende trafen sich die besten Nachwuchs- und Frauenmannschaften der süddeutschen Landesverbände in den Schalkwiesenhallen in Ehningen, um die Süddeutschen Futsal-Meisterschaften auszuspielen. Für sechs wfv-Teams begann damit die große Bewährungsprobe über die Landesgrenzen hinaus – und in (fast) allen Altersklassen gab es Edelmetall.
Die Frauen des 1. FC Donzdorf zeigten von Beginn an, dass mit ihnen zu rechnen ist. In einem spannenden Turnier sammelte das Team von Trainer Thorsten Schöllkopf 9 Punkte und erzielte dabei 12 Tore bei nur 5 Gegentoren. Mit dieser überzeugenden Leistung sicherten sich die Donzdorferinnen den Turniersieg und ziehen nun ins große DFB-Finale weiter. Herzlichen Glückwunsch!
Die A-Junioren des Holzschwanger SV traten am Samstag in Ehningen an, nachdem sie sich als Sieger der Futsal-Liga Württembergs qualifiziert hatten. Trotz großem Einsatz und spannenden Spielen reichte es am Ende nicht für das Podium, sondern zu Platz 4.
Der SV Böblingen vertrat den wfv bei den B-Junioren und eröffnete am Sonntag um 11 Uhr das Turnier gegen den badischen Meister FC Germ. Friedrichstal. Mit einem 4:1 starteten die Böblinger Jungs stark in das Turnier, mussten sich aber dem SV Heimstetten beugen und ein Unentschieden gegen den südbadischen Vertreter Freiburger FC (1:1) hinnehmen. Am Ende belegten die Böblinger einen starken 3. Platz.
Für die C-Junioren des FV Ravensburg verlief das Turnier nach Maß: 4 Spiele, 4 Siege, 7:0 Tore, was gleichbedeutend mit dem souveränen Turniersieg war. Damit gab es gleich das zweite Gold für Württemberg bei den Süddeutschen Futsal-Meisterschaften 2026.
Mit gleich zwei Teams starteten die Stuttgarter Nachwuchskickerinnen in Ehningen ins Turnier: Am Samstag eröffnete die B-Mädchen den Turniertag gegen den Karlsruher SC und unterlag knapp mit 2:3. Der einzige Punktverlust an diesem Tag, denn alle drei weiteren Spiele entschieden die Stuttgarterinnen teils deutlich für sich. Dennoch eine entscheidende Niederlage für Stuttgart, denn dem Karlsruher SC reichte dieser Sieg zu Platz 1.
Bei den C-Juniorinnen entspann sich ein spannendes Titelrennen zwischen dem Stuttgarter Nachwuchs und dem TSV Jahn Calden, den hessischen Vertreterinnen. Doch auch hier sollte das direkte Aufeinandertreffen im zweiten Spiel um kurz vor 12 die Weichen stellen: Der TSV gewann mit einem 2:0 und ließ ansonsten keine Punkte liegen. Am Ende stand Platz 2 für die Stuttgarterinnen zu Buche mit 7 Punkten.