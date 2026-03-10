Doppelt Gold für Württemberg: Donzdorf und Ravensburg glänzen! Aktuelle Informationen kommen vom Württembergischen Fußballverband. von wfv · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Verein

Am vergangenen Wochenende trafen sich die besten Nachwuchs- und Frauenmannschaften der süddeutschen Landesverbände in den Schalkwiesenhallen in Ehningen, um die Süddeutschen Futsal-Meisterschaften auszuspielen. Für sechs wfv-Teams begann damit die große Bewährungsprobe über die Landesgrenzen hinaus – und in (fast) allen Altersklassen gab es Edelmetall.

Frauen: 1. FC Donzdorf dominiert Die Frauen des 1. FC Donzdorf zeigten von Beginn an, dass mit ihnen zu rechnen ist. In einem spannenden Turnier sammelte das Team von Trainer Thorsten Schöllkopf 9 Punkte und erzielte dabei 12 Tore bei nur 5 Gegentoren. Mit dieser überzeugenden Leistung sicherten sich die Donzdorferinnen den Turniersieg und ziehen nun ins große DFB-Finale weiter. Herzlichen Glückwunsch! A-Junioren: Holzschwanger SV erreicht Rang 4 Die A-Junioren des Holzschwanger SV traten am Samstag in Ehningen an, nachdem sie sich als Sieger der Futsal-Liga Württembergs qualifiziert hatten. Trotz großem Einsatz und spannenden Spielen reichte es am Ende nicht für das Podium, sondern zu Platz 4.

B-Junioren: SV Böblingen sichert sich Bronze Der SV Böblingen vertrat den wfv bei den B-Junioren und eröffnete am Sonntag um 11 Uhr das Turnier gegen den badischen Meister FC Germ. Friedrichstal. Mit einem 4:1 starteten die Böblinger Jungs stark in das Turnier, mussten sich aber dem SV Heimstetten beugen und ein Unentschieden gegen den südbadischen Vertreter Freiburger FC (1:1) hinnehmen. Am Ende belegten die Böblinger einen starken 3. Platz. C-Junioren: Ravensburg mit perfekter Bilanz Für die C-Junioren des FV Ravensburg verlief das Turnier nach Maß: 4 Spiele, 4 Siege, 7:0 Tore, was gleichbedeutend mit dem souveränen Turniersieg war. Damit gab es gleich das zweite Gold für Württemberg bei den Süddeutschen Futsal-Meisterschaften 2026.