Doppelt getroffen, doppelt motiviert Nach dem 4:0-Erfolg gegen Steinbach-Hallenberg ist der SV 08 Steinach in der Landesklasse zurück in der Erfolgsspur. rn Verlinkte Inhalte Landesklasse 3 Steinach FC Barchfeld

Matchwinner beim Heimsieg war der 20-jährige Max Möller, der nach seiner Einwechslung doppelt traf – es waren seine ersten Tore in dieser Saison.

Im Interview spricht der laufstarke Mittelfeldspieler über seine Lieblingsposition, seine Entwicklung, die besondere Rolle des Trainers und den kommenden Gegner FC 02 Barchfeld. Trotz klarer Favoritenrolle warnt Möller vor dem Kellerkind aus dem Fußballkreis Westthüringen – und erinnert an die eigene Durststrecke aus dem Vorjahr. FuPa Thüringen: Hallo Max, beim 4:0 gegen Steinbach-Hallenberg hast du mit deinen ersten beiden Saisontoren entscheidend zum Sieg beigetragen. Was war das für ein Moment – und was macht euch als Team in dieser Saison besonders stark?

Max Möller: Meine ersten beiden Saisontore in der Liga zu erzielen, war für mich ein großartiges Gefühl. Es hat nicht nur persönlich gutgetan, sondern auch dem gesamten Spiel zusätzliche Sicherheit verliehen. Steinbach-Hallenberg blieb trotz der roten Karte gefährlich, deshalb waren die Tore umso wichtiger.

Was unsere Mannschaft in dieser Saison auszeichnet, ist ganz klar der Zusammenhalt. Wir haben aktuell einen eher kleinen Kader, daher muss jeder für den anderen mitarbeiten, um Ausfälle zu kompensieren. Unser Trainer spielt dabei eine zentrale Rolle – sowohl was den Teamgeist betrifft als auch im Bereich Fitness. Da haben wir einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht.

FuPa Thüringen: Du bist variabel einsetzbar, hast aber deine Stärken auf der rechten Seite. Welche Aufgaben übernimmst du auf dem Feld am liebsten – und wo möchtest du dich noch weiterentwickeln?

Max: Ich spiele hauptsächlich auf der rechten Acht – dort fühle ich mich auch am wohlsten. Wegen unseres kleinen Kaders kommt es aber immer wieder vor, dass ich auf anderen Positionen eingesetzt werde, unter anderem im Sturm. Diese Rolle überlasse ich aber lieber Philipp Sell, Basti Leipold oder Sebastian Sell. Auf meiner Stammposition kann ich meine größten Stärken – Schnelligkeit und Athletik – am besten einbringen. Ich arbeite viel mit flachen und hohen Bällen in den Lauf und suche anschließend gezielte Hereingaben in den Strafraum. Seit dieser Saison habe ich zudem eine recht solide Kopfballstärke entwickelt, die mir zuletzt auch im Spiel weitergeholfen hat.